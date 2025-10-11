Israeli Weapon: হাড় পর্যন্ত গলিয়ে দিতে পারে! গাজা-সহ এই দেশে ভয়ংকর এই বোমা হামলা করছে ইজরায়েল

Israeli Weapon: হাড় পর্যন্ত গলিয়ে দিতে পারে! গাজা-সহ এই দেশে ভয়ংকর এই বোমা হামলা করছে ইজরায়েল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইজারায়েল লড়াই করেছে গাজায়, লড়েছে ইরানের সঙ্গে, লড়ছে লেবাননের সঙ্গে। আপাতত ইরান থেকে হাত সরিয়েছে বেঞ্জামিন নেতেনিয়াহু সরকার । ফলে সে এখন লড়ছে, বলা ভালে াহামলা চালাচ্ছে লেবাননে। লক্ষ্য সেই হেজবোল্লাহ। ইজারায়েল চাইছ লেবাননে হেজবোল্লাহকে শেষ করে দিতে। বিভিন্ন সংবাদমধ্যমের খবর হল, লেবাননে কিছু নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করছে ইজরায়েল। অভিযোগ উঠেছে গাজা ও লেবাননে ইজরায়েল ব্য়বহার করছে হোয়াইট ফসফরাস।
ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ওই মারাত্মক অস্ত্র ব্য়বহার করার অভিযোগ তুলেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। আল জাজিরার একটি খবর অনুযায়ী ইজরায়েল সম্প্রতি ওই মারাত্মক হোয়াইট ফসফরাস ব্যবহার করেছে দক্ষিণ লেবাননে। দক্ষিণ লেবাননের ওই এলাকাটিকে ইজরায়েলি সেনা আইডিএফ বলছে নো-জোন। ওই এলাকায় লেবাননের মানুষদের ফেরা চলবে না। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে ইজরায়েল। মধ্য প্রাচ্যের অন্য একটি সংবাদমাধ্যমের বেশ কিছুদিন আগে দাবি করেছিল, হোয়াইট ফসফরাস ও অন্যান্য মিলিটার পদ্ধতি ব্য়বহার করে দক্ষিণ লেবাননে একটি বাফার জোন তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে ইজরায়েল।
হোয়াইট ফসফরাস একটি অত্যন্ত বিষাক্ত রাসায়নিক যা জ্বলে উঠলে ৮০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা তৈরি করতে পারে।
সেনা এই রায়ায়নিক ব্য়বহার করে কামানের গোলা, বম্ব, রকেট ও গ্রেনেডে।
বোমা আকারে এটিকে বাতাসেই ফাটানো যায়। তাতে একটি বিশাল এলাকা ছড়িয়ে পড়তে পারে হোয়াইট ফসফরাস। এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে যায়।
আর বাতাসে কোনও বিস্ফোরণ হলে তার প্রভাব মাটিতে বিস্ফোরণের থেকে অনেকটাই বেশি।
৩০ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেটের উপরে তাপমাত্রায় বাতাসে অক্সিজেনের সংস্পর্শ্বে এলেই হোয়াইট ফসফরাস জ্বলে ওঠে। এতে প্রবল তাপমাত্রার পাশাপাশি বাতাসে ফসফরাস অক্সাইডের একটি বিশাল আস্তরণ তৈরি করে।
এই হোয়াইট ফসফরাসের আগুন এতটাই তীব্র হয় যে এটি গাছপালা, ফসল, বাড়িঘর, মানুষকে জ্বালিয়ে দেয়।
বিভিন্ন হিউম্যান রাইটস গ্রুপ বলছে, ইজরায়েল বিদেশি রাষ্ট্রের জনবহুল এলাকায় এই বোমা ব্যবহার করে। আন্তর্জাতিক আইনের কোনও তোয়াক্কাই করে না।
হোয়াইট ফসফরাস বোমা কতটা বিপজ্জনক? মানুষের হাড় পর্যন্ত গলিয়ে গিতে পারে হোয়াইট ফসফরাস। মানুষের দেহের সংস্পর্শ্বে এলে বহু অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এর প্রভাবে প্যারালাইজড হয়ে যেতে পারে। বিকল হতে পারে লিভার, কিডনি, হার্টের।
