Zee News Bengali
Israel Gaza Conflicts: ভয়ংকর হামলা! লহমায় মৃত আশ্রয়হীন ৬৭! গুঁড়িয়ে দেওয়া হল দ্বিতীয় বহুতল, প্রতি ৫২ মিনিটে একটি শিশুর মৃত্যু...

67 Deaths in Israel Gaza Conflict: উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রসংঘ! এ কী চলছে? ৬৭ জনের মৃত্যু। ইজরায়েলি সেনা-হামলায় তাঁদের মৃত্যু হয়। এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েল যদি গাজা দখলের অভিযান করে, তাহলে সমূহ বিপর্যয় অপেক্ষা করছে! শঙ্কিত রাষ্ট্রসংঘ!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 7, 2025, 03:53 PM IST
Israel Gaza Conflicts: ভয়ংকর হামলা! লহমায় মৃত আশ্রয়হীন ৬৭! গুঁড়িয়ে দেওয়া হল দ্বিতীয় বহুতল, প্রতি ৫২ মিনিটে একটি শিশুর মৃত্যু...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্যালেস্টাইনের গাজা (Gaza) উপত্যকায় ইজরায়েলি (Israel) হামলায় অন্তত ৬৭ জন নিহত হয়েছেন। এই নিয়ে ২৩ মাস ধরে চলা হামলায় উপত্যকাটিতে নিহত হয়েছেন ৬৪ হাজারের বেশি প্যালেস্টাইনি। আহত ১ লাখ ৬২ হাজারেরও বেশি। মর্মান্তিক পরিস্থিতি এখানে।

উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রসংঘ

৬৭ জনের মধ্যে ৪১ জনই গাজা নগরীর বাসিন্দা। সকাল থেকে ইজরায়েলি সেনাদের অবিরাম হামলায় তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ইজরায়েল যদি গাজা নগরী দখলের অভিযান এগিয়ে নেয়, তাহলে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি দেখা দেবে বলে সতর্ক করেছে রাষ্ট্রসংঘ।

সতর্কতা উপেক্ষা করেই

রাষ্ট্রসংঘের সতর্কতা উপেক্ষা করেই গাজা নগরী ছেড়ে বাসিন্দাদের চলে যেতে বলেছে ইজরায়েল। তাঁদের উপত্যকার দক্ষিণ দিকে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশনার পরপরই হামলা চালিয়ে গাজা নগরীর আরেকটি বহুতল ভবন গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইজরায়েলি বাহিনী। ওই ভবনে বেশ কয়েকটি অসামরিক প্যালেস্টাইনি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয় লোকজন।

প্রতি ৫২ মিনিটে একটি শিশু

গত শুক্রবার গাজায় ইজরায়েলের আগ্রাসনের ৭০০তম দিন পূর্ণ হয়েছে। এদিন গাজার স্বাস্থ্য বিভাগের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর উপত্যকাটিতে ইজরায়েলের নৃশংস হামলা শুরুর পর থেকে সেখানে অন্তত ১৯ হাজার ৪২৪টি শিশু নিহত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতি ৫২ মিনিটে একটি শিশু প্রাণ হারিয়েছে সেখানে। নিহত শিশুদের মধ্যে নবজাতক ও এক বছরের কম বয়সির সংখ্যা প্রায় ১০০০!

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Israel Gaza ConflictsMilitary kills PalestiniansIsrael destroys second Gaza high-risemilitary kills 56 Palestinians
