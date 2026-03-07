English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Iran-Israel War: ইরানের ব্যস্ততম বিমানবন্দরে ভয়াবহ এয়ার স্ট্রাইক, দাউদাউ করে জ্বলছে একের পর এক বিমান

Iran-Israel War: তেহরানের মেহরাবাদ বিমানবন্দরে ইসরায়েলের ভয়াবহ এয়ার স্ট্রাইক। জ্বলছে একের পর এক বিমান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করা হয়েছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 7, 2026, 02:21 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অষ্টম দিনে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের(Iran-Israel War)। সপ্তাহ কেটে গেলেও যুদ্ধের আঁচ যেন কমছেই না। শনিবার সকালেও ভয়ংকর রণক্ষেত্র রূপ নেয় ইরানের রাজধানী তেহরানে। তেহরানের মেহরাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-সহ(Mehrabad International Airport) বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভয়াবহ বিমান হামলা(Air Strike) চালিয়েছে ইসরায়েল। হামলার পরপরই পুরো শহরজুড়ে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে এবং বিমানবন্দর এলাকা থেকে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে উড়তে দেখা যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করা হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, রাজধানীর ব্যস্ততম এই বাণিজ্যিক বিমানবন্দরে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, রানওয়েতে থাকা বেশ কয়েকটি বিমানে আগুন ধরে গেছে। ইসরায়েলি বাহিনী নিশ্চিত করেছে যে, তারা তেহরানের উচ্চ-তহবিল সম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুগুলোতে 'ব্যাপক আকারে' হামলা চালিয়েছে।

একই সময়ে ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম রাজধানীর পশ্চিমাঞ্চলে একটি বিশাল বিস্ফোরণের খবর নিশ্চিত করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, একের পর এক শক্তিশালী বিস্ফোরণে ঘরবাড়ি কেঁপে ওঠে এবং চারপাশ ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। এছাড়া ইরানের কেরমানশাহ শহরের ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলোর আশেপাশেও বড় ধরনের বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছে।

পূর্ব লেবাননের নবী চিত শহরে ইসরায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে ১৬ জন নিহত এবং ৩৫ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ইরান সমর্থিত গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ জানিয়েছে যে শুক্রবার গভীর রাতে একটি পাহাড়ি এলাকায় ইসরায়েলি বাহিনীর সঙ্গে তাদের সরাসরি লড়াই হয়েছে। হিজবুল্লাহর দাবি, ইসরায়েলি সেনারা সেখানে নামার চেষ্টা করলে এই সংঘর্ষ শুরু হয়। তবে এই লড়াইয়ের বিষয়ে ইজরায়েলের পক্ষ থেকে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

অন্যদিকে, ইরানও তেল আবিব, জেরুজালেম এবং দক্ষিণ ইসরায়েল লক্ষ্য করে একের পর এক ব্যালেস্টিক মিসাইল ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনেকগুলো ক্ষেপণাস্ত্র রুখে দিলেও বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

