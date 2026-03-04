Israel Iran War: ইরানের ২০০০০ ডলারের ড্রোন ধ্বংস করতে ৪০ লাখ ডলারের প্যাট্রিয়ট! এভাবেই ফতুর হয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল...

Israel Iran War: ইরানের ২০০০০ ডলারের ড্রোন ধ্বংস করতে ৪০ লাখ ডলারের প্যাট্রিয়ট! এভাবেই ফতুর হয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ মাত্র ৩ দিন পার হতেই বোঝা যাচ্ছে দুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির বহর কতটা। তার জের গোটা দুনিয়ার অর্থনীতির উপরে কীভাবে পড়তে চলেছে। ইরান টানা ড্রোন হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে বাহরাইন থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি পর্যন্ আমেরিকা ও ইজরায়েলের উপরে চাপ বাড়ছে। তাদের অস্ত্রভাণ্ডার দ্রুত কমে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এই লড়াইয়ের ফলাফল নির্ভর করতে পারে কোন পক্ষ আগে তাদের গোলাবারুদ শেষ করে ফেলে তার উপরে।
ইরানের হাতে রয়েছে শাহেদ-১৩৬ ড্রোন। ছোট ও একমুখী হামলার জন্য তৈরি শাহেদ-১৩৬ ও অন্যান্য ড্রোন আমেরিকার দোষর রাষ্চ্রগুলির উপরে আঘাত হানতে থাকে। শনিবার থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে বিমান হামলা শুরু করার পর—যেখানে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন ও নির্ভুল নির্দেশিত বোমা ব্যবহার করা হয়—তার জবাবে ইরানের এসব ড্রোন সাম্প্রতিক দিনে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি, তেল স্থাপনা ও বেসামরিক ভবনেও আঘাত করেছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র শাহেদ-সহ অন্যান্য ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাতে বেশ সফল হয়েছে। সফলতার হার ৯০ শতাংশেরও বেশি। তবে ২০ হাজার ডলারের একটি ড্রোন ধ্বংস করতে ৪০ লাখ ডলারের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা একটি বড় সমস্যার দিক। ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুর দিক থেকেই পশ্চিমা সামরিক পরিকল্পনাকারীরা এই সমস্যার মুখোমুখি—সস্তা অস্ত্র ব্যবহার করে এমনভাবে হামলা করা যায়, যাতে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ হুমকির জন্য রাখা দামী অস্ত্র দ্রুত শেষ হয়ে যায়।
ছোট আকারের ও একমুখী হামলার জন্য তৈরি শাহেদ-১৩৬ ড্রোন এবং সাধারণ ধরনের ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র সোমবারও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে থাকে। শনিবার থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে বিমান হামলা শুরু করার পর—যেখানে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন ও নির্ভুল নির্দেশিত বোমা ব্যবহার করা হয়—তার জবাবে ইরানের এসব ড্রোন সাম্প্রতিক দিনে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি, তেল স্থাপনা ও বেসামরিক ভবনেও আঘাত করেছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি প্যাট্রিয়ট আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র শাহেদসহ অন্যান্য ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাতে বেশ সফল হয়েছে, যার প্রতিরোধের হার ৯০ শতাংশেরও বেশি। তবে ২০ হাজার ডলারের একটি ড্রোন ধ্বংস করতে ৪০ লাখ ডলারের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা একটি বড় সমস্যার দিক দেখায়। ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুর দিক থেকেই পশ্চিমা সামরিক পরিকল্পনাকারীরা এই সমস্যার মুখোমুখি—সস্তা অস্ত্র ব্যবহার করে এমনভাবে হামলা করা যায়, যাতে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ হুমকির জন্য রাখা দামী অস্ত্র দ্রুত শেষ হয়ে যায়।
ইরানের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষয়ক্ষতির এই কৌশলটি সামরিকভাবে যুক্তিসংগত বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। তাঁরা মনে করছেন, ইরান হিসাব করছে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্র একসময় ফুরিয়ে যাবে এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তিও দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন তারা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে যেন হামলা বন্ধ করা হয়, তার আগেই ইরানের নিজের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন শেষ হয়ে যায়।
ব্লুমবার্গ নিউজের দেখা একটি অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বর্তমানে যেভাবে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে তাতে কাতারের প্যাট্রিয়ট প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত মাত্র চার দিন চলতে পারে। এজন্য দোহা নীরবে দ্রুত যুদ্ধ শেষ করার আহ্বান জানাচ্ছে। তবে কাতারের আন্তর্জাতিক মিডিয়া অফিস এক বিবৃতিতে বলেছে, তাদের সশস্ত্র বাহিনীর কাছে থাকা প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত শেষ হয়ে যায়নি এবং এখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে।
গত বছরের ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাতের পর ধারণা করা হয়, ইরানের কাছে প্রায় ২,০০০ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছিল। এছাড়া শাহেদ ড্রোনের সংখ্যা আরও অনেক বেশি হতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, রাশিয়াও প্রতিদিন কয়েকশ’ হারে এই ধরনের ড্রোন তৈরি করতে সক্ষম।
চলতি বছরের সংঘাত শুরুর পর থেকে তেহরান ১,২০০–এর বেশি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়েছে, যার বেশিরভাগই সম্ভবত শাহেদ। এতে ধারণা করা হচ্ছে, ইরান হয়তো আরও শক্তিশালী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ভবিষ্যতের বড় আক্রমণের জন্য জমা করে রাখছে।
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নিরাপত্তা মন্ত্রিসভার সদস্য এলি কোহেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যৌথ অভিযান ইরানকে শত শত ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছোড়া থেকে বিরত রেখেছে। ইসরায়েল জানিয়েছে, সোমবার পর্যন্ত তারা প্রায় ১৫০টি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ধ্বংস করেছে। তাদের লক্ষ্য হলো আকাশে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং ইসরায়েলের ওপর হামলা কমিয়ে আনা।
যুক্তরাষ্ট্র ও তার আঞ্চলিক মিত্ররা প্রধানত প্যাট্রিয়ট আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করছে, যা পিএসি-৩ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে কাজ করে। তবে ২০২৫ সালে মাত্র প্রায় ৬০০টি পিএসি-৩ ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি হয়েছে বলে জানা গেছে। সাম্প্রতিক হামলা ঠেকাতে হাজার হাজার প্রতিরোধক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়ে থাকতে পারে।
সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থাড নামের আরও উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করে, যা দ্রুতগতির উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে সক্ষম। তবে এগুলো আরও ব্যয়বহুল।
ড্রোন প্রতিরোধের জন্য বিশেষভাবে তৈরি সস্তা ব্যবস্থা এই অঞ্চলে তুলনামূলক কম। লেজার, স্বয়ংক্রিয় কামান বা অন্য ড্রোন ব্যবহার করা তুলনামূলক কম খরচে সুরক্ষা দিতে পারে। ইসরায়েলের তৈরি ‘আয়রন বিম’ লেজার ব্যবস্থা এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তৈরি হলেও, এখনো তা এই সংঘাতে ব্যবহার করা হয়নি বলে জানানো হয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরানের বর্তমান হামলার গতি যদি একই থাকে, তাহলে অঞ্চলে থাকা পিএসি-৩ ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত কয়েক দিনের মধ্যেই বিপজ্জনকভাবে কমে যেতে পারে। একই সঙ্গে আক্রমণাত্মক অস্ত্রও ফুরিয়ে গেলে যুদ্ধ অচলাবস্থায় পৌঁছাতে পারে। বিশ্লেষকদের ধারণা, এতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের ভাণ্ডারও কমবে, তবে বিশৃঙ্খলার মধ্যেও শাসনব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে।
