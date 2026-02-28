English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Operation Lions Roar: তেহরানে একের পর এক বিস্ফোরণ, ইজরায়েল–আমেরিকা যৌথ হামলায় কোথায় খামেইনি? বাড়ছে আতঙ্ক...

Operation Lion's Roar: তেহরানে একের পর এক বিস্ফোরণ, ইজরায়েল–আমেরিকা যৌথ হামলায় কোথায় খামেইনি? বাড়ছে আতঙ্ক...

Israel and US Launch Joint Airstrikes on Iran: শনিবার ভোরে ইরান (Iran)-এ যৌথ হামলা চালায় ইজরায়েল (Israel) ও আমেরিকা (United States)। তেহরান (Tehran)-সহ একাধিক শহরে বিস্ফোরণ। ইজরায়েলের দাবি, এটি আগাম হামলা। খামেইনি (Ali Khamenei)-কে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে। ভেস্তে গেছে আলোচনা। এখন নজর ইরানের পালটা জবাবে, উদ্বেগে বিশ্ব।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Feb 28, 2026, 02:10 PM IST
Operation Lion's Roar: তেহরানে একের পর এক বিস্ফোরণ, ইজরায়েল–আমেরিকা যৌথ হামলায় কোথায় খামেইনি? বাড়ছে আতঙ্ক...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিবার ভোর। তেহরানের আকাশ কেঁপে উঠল একের পর এক বিস্ফোরণে। যৌথভাবে হামলা চালাল ইজরায়েল (Israel) ও আমেরিকা (United States)। রাজধানী তেহরান (Tehran) ছাড়াও ইস্পাহান (Isfahan), করাজ (Karaj), কেরমানশাহ (Kermanshah)-এ বিস্ফোরণের খবর মিলেছে। রাস্তায় বেজে উঠেছে সাইরেন। ব্যাহত মোবাইল পরিষেবা । বন্ধ বিমানবন্দর । ইজরায়েল এই হামলার নামকরণ করেছে অপারেশন লায়নস রোর (Operation Lion's Roar)। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Israel attacks Iran: ইরানে যুদ্ধের আবহে একই দিনে ১৫টি দেশের নাগরিক প্রত্যাহার, সবচেয়ে বড় ধাক্কা দিল চিন...

মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে তৈরি হয়েছে যুদ্ধের আশঙ্কা। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা করেন এটি ‘আগাম হামলা’। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাৎজ (Israel Katz) জানান, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে এই হামলা চালানো হয়েছে। সারা দেশে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। বন্ধ বেন গুরিয়ন বিমানবন্দর (Ben Gurion Airport)। বাতিল করা হয়েছে বহু উড়ান। নাগরিকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এই পরিস্থিতি আঁচ করে আগেই চিন-সহ ১৫টি দেশ ইরান থেকে তাদের নাগরিকদের সরে যেতে বলে। 

খামেইনি (Ali Khamenei) কোথায়?

হামলার পর থেকেই প্রশ্ন— ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনি (Ali Khamenei) কোথায়? রয়টার্স (Reuters)-এর খবর, তাঁকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গত কয়েক দিন ধরেই তিনি প্রকাশ্যে ছিলেন না। তেহরানের কেন্দ্রে বড় বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়। একটি হামলা তাঁর দফতরের কাছাকাছি হয়েছে বলেও দাবি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের।

পাশাপাশি ভেস্তে গেল আলোচনা। মাত্র দু’দিন আগেই আলোচনা হয়েছিল জেনেভায়। মধ্যস্থতায় ছিল ওমান । আমেরিকার দাবি— ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। ইরানের বক্তব্য— সেটাই তাদের ‘লাল দাগ’। তবে সমঝোতা হয়নি। আলোচনা থেমে গেল। শুরু হল সামরিক পদক্ষেপ।

আরও পড়ুন- Air Force plane Crash: ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে ক্র্যাশ, ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনায় ঝলসে গেল ১৫... চারিদিকে উড়ছে রক্তমাখা টাকা...

ইরান কি পালটা জবাব দেবে? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন সেটাই। আগের সংঘাতে ইরান শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছুড়েছিল ইজরায়েলের দিকে। এ বারও ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (Islamic Revolutionary Guard Corps বা IRGC) জানিয়েছে— সব পথ খোলা রয়েছে। হরমুজ প্রণালি (Strait of Hormuz) বন্ধ করার হুঁশিয়ারিও শোনা যাচ্ছে। বিশ্বের বড় অংশের তেল ওই পথ দিয়েই যায়।

বিশ্বজুড়ে বাড়ছে উদ্বেগ। কাতারে (Qatar) আমেরিকার দূতাবাস কর্মীদের সতর্ক থাকতে বলেছে। রাশিয়া (Russia) ও চিন (China) জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে তার প্রভাব বিশ্বজুড়ে পড়বে। ইতোমধ্যেই তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী। আগুন জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্যে। এই সংঘাত এখানেই থামবে, না কি আরও ছড়াবে— উত্তর মিলবে আগামী কয়েক দিনে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Israel attacks IranOperation Lions RoarTehran BlastAyatollah KhameneiUS Israel Joint Strike
পরবর্তী
খবর

Air Force plane Crash: ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে ক্র্যাশ, ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনায় ঝলসে গেল ১৫... চারিদিকে উড়ছে রক্তমাখা টাকা...
.

পরবর্তী খবর

Who is Menaka Guruswamy: হার্ভার্ড-অক্সফোর্ড স্কলার, সমপ্রেমে সোচ্চার সুপ্রিম কোর্টের স্টার...