Iran Israel War: ইরানের সুপ্রিম লিডার হতেই মোজতবা খামেনিকে 'নিকেশের' ভয়ংকর প্ল্যান ইসরায়েলের!

Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei is next target: "ইরানে সন্ত্রাসী শাসনব্যবস্থা যে নেতাকেই সুপ্রিম লিডার হিসেবে বেছে নেবে, তাঁকেই নিকেশ করা হবে।"
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আয়াতোল্লা আলি খামেইনির মৃত্যুতে তাঁর দ্বিতীয় ছেলে মোজতবা খামেনিকে ইরানের পরবর্তী সুপ্রিম লিডার হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে খবর। আর তারপরই ইসরায়েলের ভয়ংকর হুঁশিয়ারি। ইরানের সুপ্রিম লিডার হতেই মোজতবা খামেনিকে 'নিকেশের' ভয়ংকর প্ল্যান ইসরায়েলের!
ইসরায়েলের হুঁশিয়ারি
ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, আয়াতোল্লা আলি খামেনির উত্তরসূরি হিসেবে যাকেই ইরানের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত করা হবে, তাকে “হত্যার লক্ষ্যবস্তু” হিসেবে বিবেচনা করা হবে। কাটজ বলেন, “ইসরায়েলকে ধ্বংসের পরিকল্পনা চালিয়ে যাওয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও এবং আঞ্চলিক দেশগুলোকে ক্রমাগত হুমকি দেওয়া এবং ইরানের জনগণকে দমন করার জন্য ইরানে সন্ত্রাসী শাসনব্যবস্থা যে নেতাকেই সুপ্রিম লিডার হিসেবে বেছে নেবে, তাঁকেই নিকেশ করা হবে। তার নাম কী বা তিনি কোথায় লুকিয়ে আছেন, সেটা কোনও বিষয়ই নয়। লক্ষ্য একটাই, এই সন্ত্রাসী শাসনকে পুরোপুরি মুছে ফেলা ও ইরানের জনগণ যাতে নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সেই পরিস্থিতি তৈরি করা।”
প্রসঙ্গত, ইরানের এক্সপার্টস অ্যাসেম্বলি মোজতবা খামেনিকে আয়াতোল্লা আলি খামেনির উত্তরসূরি হিসেবে বেছে নিয়েছে বলে খবর। আর তারপরই ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজের এই হুমকি! ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলায় নিহত হন আয়াতোল্লা আলি খামেনি। আজ রাত থেকে শুরু হবে আয়াতোল্লা আলি খামেনিকে শেষ বিদায় জানানোর আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি। তিন দিন ধরে চলবে এই বিদায় অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য, খামেনির সঙ্গেই মৃত্য়ু হয়েছে তাঁর স্ত্রী, মেয়ে ও জামাইয়েরও।
জানা গিয়েছে, খামেনিকে শেষ করতে বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে ঘুঁটি সাঁজিয়েছিল ইসরায়েলের মোসাদ এজেন্টরা। একটি তত্ত্ব উঠে আসছে, যেখানে বলা হচ্ছে, ডেন্টিস্টের ছদ্মবেশে মোসাদ এজেন্ট খামেনির দাঁতে চিপ গুঁজে দেন, যখন ইরানের নিহত সর্বোচ্চ নেতা দাঁতের চিকিৎসার জন্য তাঁর কাছে যান। এর মাধ্যমে খামেনির গতিবিধি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পেত মোসাদ। পাশাপাশি ক্যামেরা, ফোন ট্র্যাকার সবকিছুর মাধ্যমেই নজরদারি চালিয়ে তাঁকে হত্যার নিখুঁত প্ল্যান করা হয়।
