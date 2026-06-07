/Israeli attack in Lebanon: ইসরায়েলি হামলায় মৃত ১২; কেন আসিম মুনিরের সঙ্গে দেখা করবেন লেবানিজ সেনাপ্রধান?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইসরায়েলি হামলায় লেবাননের (Israeli attacks Lebanon) সেনাবাহিনীর এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা-সহ অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন (12 killed in Israeli attacks across Lebanon)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (USA) মধ্যস্থতায় দুই দেশ শর্তসাপেক্ষ যুদ্ধবিরতিতে (conditional ceasefire) সম্মত হওয়ার কয়েকদিন পরে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল (southern Lebanon) জুড়ে এই ভয়ংকর হামলা চালাল ইসরায়েল। এই ইসরায়েলি হামলায় লেবাননের (Israeli attacks Lebanon) সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা-সহ (High-ranking Lebanese army officers Killed) অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন
খারদালি-নাবাতিয়েহ সড়কে
লেবাননের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ইসরায়েলের হামলায় তাদের এক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, একজন ক্যাপ্টেন ও এক সেনা নিহত হয়েছেন। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের খারদালি-নাবাতিয়েহ সড়কে একটি যুদ্ধযানে হামলা হলে তাঁরা নিহত হন। অন্য দিকে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর দাবি, যুদ্ধক্ষেত্রে চলাচলের জন্য ইসরায়েলি বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করা প্রয়োজন।
জঘন্য অপরাধ
যদিও লেবাননের সেনাবাহিনী বলেছে, ইসরায়েলের এই ইচ্ছাকৃত এবং বারবার এই নৃশংস আগ্রাসন চালানোর লক্ষ্য হল কোনো সুস্থ সমাধানে পৌঁছনোর সব চেষ্টা ও রাস্তা ব্যর্থ করে দেওয়া। হামলার নিন্দা জানিয়েছেন লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন। তিনি বলেছেন, এ হামলা লেবাননের সার্বভৌমত্ব ও আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির চরম লঙ্ঘন। লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাওয়াফ সালাম একে তাঁর দেশ ও দেশের সব জনগণের উপর হামলা বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি যোগ করেন, এটি একটি জঘন্য অপরাধ। এক বিবৃতিতে নাওয়াফ সালাম ইসরায়েলি হামলায় নিহত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওয়াসাম সাবরা, ক্যাপ্টেন এলি খুরি ও সেনা হুসেইন ঘোজালের শোকসন্তপ্ত পরিবার-সহকর্মীদের প্রতি সমবেদনা জানান। তিনি লেবাননের সেনাবাহিনীকেও সমবেদনা জানান।
লেবানন-পাকিস্তান
গতকাল লেবাননের সেনাবাহিনী জানায়, তাদের কমান্ডার জেনারেল রুডল্ফ হায়কাল পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন। সেখানে তিনি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গে বৈঠক করবেন। রুডল্ফের এই সফর এমন এক সময়ে হচ্ছে, যখন ইরানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যুদ্ধ-অবসানে মধ্যস্থতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। এই আলোচনায় লেবাননের ইসরায়েলের হামলা অন্যতম অমীমাংসিত বিষয় হিসেবে রয়ে গিয়েছে।
হিজবুল্লাহের প্রতিক্রিয়া
ইসরায়েলের শনিবারের এই হামলার তীব্র সমালোচনা করেছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। তারা বলেছে, এটি এক জঘন্য অপরাধ। পাশাপাশি তারা লেবানন সরকারের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনে শত্রুর দাবির কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণের মাধ্যমে দেশকে রক্তপাতের মুখে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগও তুলেছে।
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