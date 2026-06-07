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Israeli attack in Lebanon: ইসরায়েলি হামলায় মৃত ১২; কেন আসিম মুনিরের সঙ্গে দেখা করবেন লেবানিজ সেনাপ্রধান?

Israeli attacks Lebanon: ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এই হামলাকে লেবানন, লেবাননের সেনাবাহিনী ও তার সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে এক জঘন্য অপরাধ ও আগ্রাসনের স্পষ্ট বার্তা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে বোঝা যায়, ইসরায়েল লেবাননের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি চায় না। এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে আঞ্চলিক দেশগুলিও। এর মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, জর্ডান ও কাতার।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 07, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:05 PM IST
Israeli attack in Lebanon: ইসরায়েলি হামলায় মৃত ১২; কেন আসিম মুনিরের সঙ্গে দেখা করবেন লেবানিজ সেনাপ্রধান?
Image Credit: ধ্বংসের বিভীষিকায় আঁতকে উঠছে গোটা দেশ।

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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