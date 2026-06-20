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রণক্ষেত্র লেবানন: যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ইসরায়েলের ভয়ংকর ড্রোন হামলায় রক্তে লাল মাটি, মৃত বহু, বিপন্ন হাজার হাজার

Middle East Crisis: এই চরম রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির পর আমেরিকা, কাতার ও ইরানের যৌথ কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি চূড়ান্ত হয়। রয়টার্সের কাছে হিজবুল্লাহর দুটি সূত্র এবং ইসরায়েলের একজন ঊর্ধ্বতন কর্তা এই চুক্তির সত্যতা স্বীকার করেছিলেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 20, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:26 PM IST
রণক্ষেত্র লেবানন: যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ইসরায়েলের ভয়ংকর ড্রোন হামলায় রক্তে লাল মাটি, মৃত বহু, বিপন্ন হাজার হাজার

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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রণক্ষেত্র লেবানন: যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ইসরায়েলের ভয়ংকর ড্রোন হামলায় রক্তে লাল মাটি
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