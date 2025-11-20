Israeli Strikes on Gaza: ঘরছাড়াদের উপর ভয়ংকর হামলা! ধ্বংস সব আস্তানা, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একটা গোটা পরিবার! রক্ত নেই, শুধু ছাই...

Israeli Strikes on Gaza: ঘরছাড়াদের উপর ভয়ংকর হামলা! ধ্বংস সব আস্তানা, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একটা গোটা পরিবার! রক্ত নেই, শুধু ছাই...
Israeli Strikes on Gaza: হামাসনিয়ন্ত্রিত গাজায় প্যালেস্টাইনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বুধবারই জানিয়েছিল, ইসরায়েলি বোমাবর্ষণে প্রাথমিক ভাবে অন্তত ৭৭ জন প্যালেস্টাইনি আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। আর মৃত্যু?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যুদ্ধ যুদ্ধ আর যুদ্ধ (Wars)! পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ। কোথাও থামে তো কোথাও শুরু হয়, কোথাও কমে তো কোথাও বাড়ে। গোলা বারুদ আগুনের ঘন ঘন ব্যবহারে ক্রমশ ক্ষুব্ধ বিরক্ত হয়ে উঠছে হয়তো মানবজাতি। ফের গাজায় হামলা। হামলা চালাল ইসরায়েল (Israeli Strikes on Gaza)। মারা গেলেন বহু। আহতও হলেন বহুজন।
আরও পড়ুন: Suicide Bomber Explodes: লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই নিজেকে উড়িয়ে দিল আত্মঘাতী বোমারু! ভয়ংকর আগুন-বারুদে হাড়হিম...
বিরতিতেও আক্রমণ
গাজায় ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ২৮ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় গত মাস থেকে প্যালেস্টাইনের গাজায় যুদ্ধবিরতি চলছে। কিন্তু এর মাঝেই সেখানে বেশ কয়েকটি হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এর মধ্যে এটি অন্যতম বড় হামলা। হামাসনিয়ন্ত্রিত গাজায় প্যালেস্টাইনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বুধবার জানায়, ইসরায়েলি বোমাবর্ষণে প্রাথমিকভাবে অন্তত ৭৭ জন প্যালেস্টাইনি আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে।
বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির উপর হামলা, আতঙ্ক
গাজা থেকে জানা গিয়েছে, তিনটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে বোমাবর্ষণ করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এর মধ্যে গাজার দক্ষিণাঞ্চলের আল-মাওয়াসি এলাকাটিও রয়েছে। জায়গাটি খান ইউনিসের পাশেই। গাজা নগরীর পূর্বাঞ্চলে শুজেয়া এলাকার একটি জংশনে বাস্তুচ্যুত প্যালেস্টাইনি পরিবারগুলির উপর হামলা চালানো হয়েছে। এর মধ্যে জেইতুন এলাকায় একটি ভবনে হামলায় একটি পুরো পরিবার-সহ অন্তত ১০ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। নতুন করে এত বড় পরিসরে ইসরায়েলি হামলার পরে ওই এলাকায় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
ইসরায়েলি সাফাই
এদিকে গতকালের হামলার বিষয়ে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, গাজা জুড়ে হামাসের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে সুনির্দিষ্ট হামলা চালানো হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিসে ইসরায়েলি সেনাদের উপর গুলি চালানোর ঘটনার জবাব দিতে এসব হামলা চালানো হয়। আইডিএফ বলছে, ইসরায়েলের জন্য যে কোনো হুমকি প্রতিহত করতে জোরালো ভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে।
হামাসের বয়ান
হামাসের পক্ষ থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর উপর গুলি চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। সংগঠনটি বলেছে, এটা গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর অপরাধ ও সীমা লঙ্ঘনকে ন্যায্যতা দেওয়ার একটি দুর্বল ও সুস্পষ্ট চেষ্টা।
আরও পড়ুন: High Court on SSC BIG Breaking: অযোগ্য হলে বিশেষ ভাবে সক্ষমরাও সুযোগ পাবে না, 'দাগি'দের নাম বাদ দিতে হবে! SSC নতুন তালিকায় বড় নির্দেশ হাইকোর্টের...
যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন
প্রসঙ্গত, গত ১০ অক্টোবর গাজায় হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় এই চুক্তি সই করে দুই পক্ষ। গাজার সরকারি গণমাধ্যম দফতর জানায়, যুদ্ধবিরতি কার্যকরের পরেও উপত্যকা জুড়ে চুক্তি লঙ্ঘনের প্রায় ৪০০টি ঘটনা ঘটেছে। নিহত হয়েছেন ২৭৯ জন। আহত হয়েছেন ৬৫০ জনের বেশি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)