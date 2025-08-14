Gaza: ভিটেমাটিও আর থাকবে না, ধুঁকতে থাকা গাজাবাসীদের তুলে আফ্রিকার ভংয়কর এই দেশে পাঠাচ্ছে ইসরায়েল...

Gaza: ভিটেমাটিও আর থাকবে না, ধুঁকতে থাকা গাজাবাসীদের তুলে আফ্রিকার ভংয়কর এই দেশে পাঠাচ্ছে ইসরায়েল...
Gaza: এমন একটি পরিকল্পনায় নিজের সুবিধে দেখছে দক্ষিণ সুদান। ইসরায়েলের সঙ্গে তারা সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে চায় তারা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গাজাকে বিধ্বস্ত করেই আর থেমে থাকছে না ইসরায়েল। এবার গাজার প্য়ালেস্টিনিয়দের পূর্ব আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে নেতেনিয়াহু সরকার। গাজাবাসীদের ভিটেমাটি ছাড়া করার জন্য ইসরায়েল কথা বলছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দক্ষিণ সুদানের সঙ্গে। এমনটাই দাবি আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা এপি। ওই কথাবার্তা কতটা এগিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।
ইসরালেয়ের ওই পরিকল্পনা যদি সফল হয় তাহলে গাজায় ধুঁকতে থাকা মানুষদের ঠিকানা হবে যুদ্ধদীর্ণ দক্ষিণ সুদান। এমনই সেখানে নিরন্তর হানাহানি চলছে, সেখানেই ভয়ংকর বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। একটা দেশের জনগণকে এভাবে কীভাবে উচ্ছেদ করা যায় তা এখন দেখার বিষয়।
ইসরায়েলের এই পরিকল্পনাকে নেতেনিয়াহু বলছেন, স্বইচ্ছায় দেশত্যাগ। এক সাক্ষাতকারে i24 টিভিকে নেতেনিয়াহু বলেন, যুদ্ধের যে আইন জানি সেই অনুযায়ী গাজার মানুষদের তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে দেওয়া উচিত। ওই সাক্ষাতকারে নেতেনিয়াহু দক্ষিণ সুদানের কথা উল্লেখ করেননি।
এদিকে, গাজার সব সংগঠন ইসরায়েলের ওই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছে। তাদের দাবি, এভাবে গাজা থেকে তাদের বের করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে ইসরায়েল। এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।
এমন একটি পরিকল্পনায় নিজের সুবিধে দেখছে দক্ষিণ সুদান। ইসরায়েলের সঙ্গে তারা সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে চায় তারা। পাশাপাশি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের কাছ থেকে আরও বেশি সুবিধা পেতে চায় তারা। গত ফেব্রুয়ারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজার মানুষদের স্থানান্তরের প্রস্তাব দেন। এতেই জল্পনা তৈরি হয়।
ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা দক্ষিণ সুদানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেউই এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরও ব্যক্তিগত কূটনৈতিক আলোচনার বিস্তারিত জানাতে অস্বীকার করেছে।
দক্ষিণ সুদানের সঙ্গে যুক্ত একটি মার্কিন লবিং ফার্মের প্রধান জো স্লাভিক জানান যে তিনি দক্ষিণ সুদানের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে একটি তথ্য পেয়েছেন। তিনি দাবি করেন, ফিলিস্তিনিদের জন্য সম্ভাব্য শিবির স্থাপনের স্থানগুলো সরেজমিনে দেখতে ইসরায়েলি প্রতিনিধিদল সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে, তবে এর কোনো নির্দিষ্ট তারিখ এখনো ঠিক হয়নি। তিনি আরও জানান যে ইসরায়েলই এই অস্থায়ী শিবিরগুলোর খরচ বহন করবে।
দক্ষিণ সুদানের একটি সিভিল সোসাইটি গ্রুপের নেতা এডমন্ড ইয়াকানি এপি নিউজ এজেন্সিকে নিশ্চিত করেছেন যে তিনি নিজেও কর্মকর্তাদের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছেন। আরও চারজন কর্মকর্তা, যারা সরাসরি এই বিষয়ে জানেন, তারাও সংবাদ সংস্থাটির কাছে এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। প্রতিবেদনে দুই মিশরীয় কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ইসরায়েল কয়েক মাস ধরে একটি আশ্রয়দাতা দেশের খোঁজ করছে, এবং তারা সে বিষয়ে অবগত। তারা নিশ্চিত করেন যে দক্ষিণ সুদান এই সম্ভাব্য দেশগুলোর তালিকায় ছিল। তারা আরও জানান যে তারা দক্ষিণ সুদানকে এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করছেন। মিশর গাজার ফিলিস্তিনিদের তাদের দেশ থেকে সরিয়ে নেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্র সুদান, সোমালিয়া ও সোমালিল্যান্ডের সঙ্গেও একই ধরনের ব্যবস্থার বিষয়ে আলোচনা করেছে বলে জানা গেছে। তবে সেই আলোচনাগুলো এখন কোন পর্যায়ে আছে, তা স্পষ্ট নয়।
স্লাভিকের মতে, যুক্তরাষ্ট্র এই আলোচনা সম্পর্কে অবগত, তবে তারা এর সরাসরি অংশ নয়। তিনি জানান, দক্ষিণ সুদান তাদের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা এবং ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার দাবি জানাচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে দেশটি ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আটজন নির্বাসিত ব্যক্তিকে গ্রহণ করেছে।
দক্ষিণ সুদানের নেতারা জোট গঠনকে আরও বেশি তহবিল এবং কূটনৈতিক সুরক্ষা পাওয়ার একটি উপায় হিসেবে দেখছেন।
আরও পড়ুন-'সড়কছাপ আদমি', পরমাণু হামলার হুমকি দেওয়ায় মুনীরকে ধুয়ে দিলেন ওয়েসি
আরও পড়ুন-অপেক্ষার অবসান, আগামী সপ্তাহেই একসঙ্গে ৩ মেট্রো রুটের উদ্বোধন?
গাজার অনেক ফিলিস্তিনি যুদ্ধ, ক্ষুধা এবং রোগের মধ্যে আছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সাময়িকভাবে জায়গাটি ছেড়ে যেতে চান, কিন্তু বেশিরভাগই স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে যেতে রাজি নন। তারা গাজাকে তাদের মাতৃভূমির কেন্দ্রবিন্দু মনে করেন এবং ভয় পান যে একবার চলে গেলে আর কখনোই ফিরে আসতে পারবেন না। ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থী মন্ত্রীরা গাজাকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে সেখানে আবার ইহুদি বসতি স্থাপনের চেষ্টা করছেন।
যারা গাজা ছাড়তে ইচ্ছুক, তারাও দক্ষিণ সুদানে যেতে নাও চাইতে পারেন। দেশটি বিশ্বের সবচেয়ে অস্থিতিশীল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ২০১১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সেখানে একটি গৃহযুদ্ধ হয়েছে, যাতে প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ মারা গেছে এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।
দেশটিতে দুর্নীতি এখনো অনেক বেশি। ১১ মিলিয়ন বাসিন্দার খাদ্য সংস্থানের জন্য দেশটির অর্থনীতি বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। সাত বছর আগে একটি শান্তি চুক্তি হলেও দেশটির অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা কমেনি। এখন মূল বিরোধীদলীয় নেতা গৃহবন্দী।
ইয়াকানি সতর্ক করেছেন যে দক্ষিণ সুদানে ফিলিস্তিনিরা প্রতিকূলতার শিকার হতে পারেন। দেশটির সুদান-বিরোধী দীর্ঘ যুদ্ধে মূলত খ্রিস্টান ও প্রকৃতি-উপাসক দক্ষিণপন্থীরা প্রধানত মুসলিম ও আরব উত্তরপন্থীদের বিরুদ্ধে ছিল।
https://zeenews.india.com/world/israel-plans-to-move-palestinians-to-fra...
