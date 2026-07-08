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সমঝোতা 'শেষ', আলোচনা 'সময় নষ্ট', মার্কিন-ইরান সরাসরি সংঘাতে ভেস্তে গেল যুদ্ধবিরতি চুক্তি

US-Iran Deal: হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার জেরে ইরানের বন্দর আব্বাসসহ একাধিক সামরিক ঘাঁটিতে স্মরণকালের তীব্র বিমান হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। এর জবাবে ইরানও বাহরাইন ও কুয়েতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ করেছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 08, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:23 PM IST
সমঝোতা 'শেষ', আলোচনা 'সময় নষ্ট', মার্কিন-ইরান সরাসরি সংঘাতে ভেস্তে গেল যুদ্ধবিরতি চুক্তি
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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