/৫ ঘণ্টার প্যারোল, জেল থেকে বেরোলেন হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস: ছেলেকে শেষ দেখার অপূর্ণ ইচ্ছা রেখেই প্রয়াত মা সন্ধ্যা রানি দাস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কারাবন্দি ছেলেকে শেষবারের মতো একনজর দেখার ব্যাকুল ইচ্ছা অপূর্ণ রেখেই প্রয়াত হলেন বাংলাদেশের সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মা সন্ধ্যা রানি ধর। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নের শ্রীশ্রী পুণ্ডরীক ধাম আশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মায়ের মৃত্যুর পর পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের নির্দেশে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে শেষকৃত্যে অংশ নেওয়ার জন্য মাত্র ৫ ঘণ্টার প্যারোলে সাময়িক মুক্তি দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মাহবুবুল হক এই নির্দেশ দিয়েছেন।
ছেলের জন্য উৎকণ্ঠা ও শেষ ইচ্ছে
বেশ কয়েক মাস ধরে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন সন্ধ্যা রানি ধর। চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতাল এবং মা ও শিশু হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। তবে শারীরিক ব্যাধির পাশাপাশি ছেলে চিন্ময় দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে বন্দি থাকায় তিনি মানসিকভাবে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিলেন। ছেলের অসুস্থতা এবং বারবার জামিনের আর্জি খারিজ হওয়ার উদ্বেগ সহ্য করতে না পেরে তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হন, দেখা দেয় হৃদযন্ত্রের সমস্যাও।
চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সময় ফুরিয়ে আসছে। তাই হাসপাতালের বদলে ছেলে যে আশ্রমে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন, সেই পুণ্ডরীক ধামেই জীবনের শেষ মুহূর্ত কাটাতে চেয়েছিলেন।
চিকিৎসকদের সম্মতিতে গত মঙ্গলবার তাঁকে আশ্রমে স্থানান্তরিত করা হয়। মৃত্যুর আগে ছেলেকে দেখার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে প্যারোলের আবেদন করা হলেও মা বেঁচে থাকাকালীন চিন্ময়কে কারাগার থেকে ছাড়া হয়নি। ফলে অতৃপ্ত আশা নিয়েই না ফেরার দেশে পাড়ি দেন তিনি।
আইনি জটিলতা ও মামলার বহর
চিন্ময় কৃষ্ণ দাস বর্তমানে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হত্যা এবং অস্ত্র আইনের মতো একাধিক গুরুতর ধারায় মামলা রয়েছে।
আইনজীবী তথা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অপূর্ব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, চিন্ময়ের বিরুদ্ধে থাকা মোট ছয়টি মামলার মধ্যে চারটিতে বাংলাদেশ হাই কোর্ট জামিন মঞ্জুর করলেও বাকি দুটিতে এখনও জামিন মেলেনি।
পাশাপাশি হাইকোর্টের জামিন আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ উচ্চতর আদালতে যাওয়ার তোড়জোড় করছে। ফলে সব আইনি জট না কাটা পর্যন্ত তাঁর নিয়মিত কারামুক্তি বিশ বাঁও জলে।মায়ের প্রয়াণের পর পরিবারের তরফে শেষকৃত্য ও পারলৌকিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য প্যারোলের সময়সীমা বাড়ানোর দাবি জানানো হয়েছিল।
তবে প্রশাসন তাঁকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নিতে মাত্র পাঁচ ঘণ্টার সীমিত সময়ের জন্য ছাড়ার অনুমতি দেয়। কঠোর পুলিসি পাহারায় তিনি মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত হন। মায়ের এই পরিণতি এবং জীবিত অবস্থায় দেখা না পাওয়ার ঘটনায় সনাতনী মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)