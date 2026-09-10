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৫ ঘণ্টার প্যারোল, জেল থেকে বেরোলেন হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস: ছেলেকে শেষ দেখার অপূর্ণ ইচ্ছা রেখেই প্রয়াত মা সন্ধ্যা রানি দাস

Bangladesh Hindu leader Chinmay Krishna Das mother's death news: চিন্ময় কৃষ্ণ দাস বর্তমানে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হত্যা এবং অস্ত্র আইনের মতো একাধিক গুরুতর ধারায় মামলা রয়েছে। আইনজীবী তথা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অপূর্ব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, চিন্ময়ের বিরুদ্ধে থাকা মোট ছয়টি মামলার মধ্যে চারটিতে বাংলাদেশ হাই কোর্ট জামিন মঞ্জুর করলেও বাকি দুটিতে এখনও জামিন মেলেনি। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 10, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:01 PM IST
৫ ঘণ্টার প্যারোল, জেল থেকে বেরোলেন হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস: ছেলেকে শেষ দেখার অপূর্ণ ইচ্ছা রেখেই প্রয়াত মা সন্ধ্যা রানি দাস

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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