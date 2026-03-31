Masood Azhar Brother Death: পুলওয়ামা হামলার মাস্টারমাইন্ড, মাসুদ আজহারের ভাইয়ের আচমকা রহস্যমৃত্যু: মুখে কুলুপ কুখ্যাত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর

Masood Azhar Brother Death: পুলওয়ামা হামলার মাস্টারমাইন্ড, মাসুদ আজহারের ভাইয়ের আচমকা রহস্যমৃত্যু: মুখে কুলুপ কুখ্যাত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর
Mohammad Tahir Anwar Death: রহস্যমৃত্যু মাসুদ আজহারের বড় ভাই তাহির আনোয়ারের। কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে, সেই নিয়ে রহস্যের মেঘ ঘনিয়েছে। জইশ-ই-মোহাম্মদ সংগঠন থেকে কিছু জানানো হয়নি বলে জানা গিয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানে রহস্যমৃত্যু জইশ-ই-মোহাম্মদের প্রধান মাসুদ আজহারের ভাই মোহাম্মদ তাহির আনোয়ারের। কীভাবে বা কী কারণে তাহির মারা গিয়েছে, তা নিয়ে গভীর রহস্য দানা বেঁধেছে। পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরে তার মৃত্যু হয়েছে। বাহাওয়ালপুর হল জইশ-ই-মোহাম্মদের প্রধান ঘাঁটি বা সদর দফতর।
কে এই তাহির আনোয়ার?
মোহাম্মদ তাহির আনোয়ার ছিলেন পাকিস্তানের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মোহাম্মদ (JeM)-এর একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী সদস্য। জঙ্গি সংগঠনের প্রধান মাসুদের ১২ ভাইবোনের মধ্যে সেই ছিল সবথেকে বড়। ৬২ বছরের তাহির আনোয়ার দীর্ঘ বছর ধরে জইশ-ই-মোহাম্মদের বিভিন্ন অপারেশনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। সংগঠনের নীতিনির্ধারণ এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যকলাপে তার বড় ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়।
দীর্ঘদিন ধরে জইশ-ই-মোহাম্মদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন তাহির আনোয়ার। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার রাতে বাহাওয়ালপুরের জামিয়া মসজিদ উসমান ওয়ালিতে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। তবে সে কি অসুস্থ ছিল, নাকি অন্য কোনো দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে- সে বিষয়ে জইশের পক্ষ থেকে কোনও স্পষ্ট তথ্য দেওয়া হয়নি। এই রহস্যময় নীরবতা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠছে।
ভারতের ওপর বড় হামলার নেপথ্যে জইশ
ভারতবিরোধী কার্যকলাপে জইশ-ই-মোহাম্মদ বরাবরই কুখ্যাত। এই সংগঠনের হাত ধরেই ভারতে একাধিক বড় হামলা হয়েছে: ২০০১-- ভারতীয় পার্লামেন্টে হামলা। ২০১৬-- পাঠানকোট এয়ারবেস এবং উরি সেনাঘাঁটিতে হামলা। ২০১৯-- পুলওয়ামা হামলা, যেখানে ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান শহীদ হন।
বিগত কয়েক বছরে ভারত পাকিস্তানের ভেতরে জইশের আস্তানাগুলোতে বেশ কয়েকবার বড় ধরনের অভিযান চালিয়েছে। বিশেষ করে ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় বাহাওয়ালপুরে জইশের সদর দফতর গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।
সংগঠনটি সম্প্রতি স্বীকার করেছে যে, ভারতের ওই অভিযানে মাসুদ আজহারের বোন, ভগ্নিপতি ও ভাগ্নে-সহ পরিবারের প্রায় ১০ জন সদস্য নিহত হয়েছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার মাসুদ আজহারের ভাই তাহির আনোয়ারের মৃত্যুর খবর এল।
