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ভূমিকম্পের দিন? দুলে উঠল গোটা এলাকা, আতঙ্কে হাজার হাজার! ধেয়ে আসছে সুনামি? 'মেগা-ভূমিকম্প' অ্যালার্ট

Japan Earthquake: ভেনেজুয়েলার পরে জাপান। সূর্যোদয়ের দেশে এবার কেঁপে উঠল বহুতলের পর বহুতল। সাতসকালেই আতঙ্কে রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ! বন্ধ বুলেট ট্রেন পরিষেবা। বন্ধ স্কুল। আজ কি ভূমিকম্পের দিন?

Written BySoumitra SenEdited By:Soumitra Sen
Published: Jun 25, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:39 PM IST
ভূমিকম্পের দিন? দুলে উঠল গোটা এলাকা, আতঙ্কে হাজার হাজার! ধেয়ে আসছে সুনামি? 'মেগা-ভূমিকম্প' অ্যালার্ট
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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