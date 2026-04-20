Deadliest Earthquake Tsunami Alert: ৭.৫ মাত্রার ভয়াবহ শক্তিশালী ভূমিকম্প; ধেয়ে আসছে ভয়াল সুনামি, জারি অ্যালার্ট

Deadliest Earthquake Tsunami Alert: ৭.৫ মাত্রার ভয়াবহ শক্তিশালী ভূমিকম্প; ধেয়ে আসছে ভয়াল সুনামি, জারি অ্যালার্ট
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবার ভয়াল ভূকম্পে নড়ে উঠল সূ্যোদয়ের দেশ জাপান (Japan)। আজ, সোমবার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপান (Japan Earthquake)। রিখটার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৫। ভূমিকম্পের পরপরই দেশটির উত্তর উপকূলীয় এলাকায় ভয়াবহ সুনামি সতর্কতা (Japan Tsunami Alert) জারি করেছে জাপানের আবহাওয়া সংস্থা (Japan's Meteorological Agency)।
প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে
জাপানের স্থানীয় সময় বিকেল ৪:৫৩ মিনিটে (ভারতীয় সময় দুপুর ১:২৩ মিনিট) জাপানের উত্তরাঞ্চলীয় ইওয়াতে (Iwate) প্রশাসনিক অঞ্চলের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে এই কম্পন অনুভূত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল।
সুনামি সতর্কতা
জাপানের জাতীয় সংবাদমাধ্যম NHK জানিয়েছে, ইওয়াতে এবং হোক্কাইডো (Hokkaido) উপকূলে প্রায় ৩ মিটার (১০ ফুট) উচ্চতার সুনামির ঢেউ আছড়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। উপকূলীয় এবং নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের অবিলম্বে উঁচু স্থানে বা নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। সতর্কতা তুলে না নেওয়া পর্যন্ত সমুদ্রের ধারে ফিরতে নিষেধ করা হয়েছে।
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন
ভূমিকম্পের প্রভাবে টোকিও থেকে আওমোরি পর্যন্ত বুলেট ট্রেন পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।
ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা
কয়েকশো কিলোমিটার দূরে রাজধানী টোকিওতেও অনুভূত হয়েছে এই কম্পন! যেখানে বড় বড় বাড়িগুলি বেশ কিছুক্ষণ ধরে দুলতে থাকে। জাপানি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় ইতিমধ্যে একটি জরুরি 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম' গঠন করেছে।
২০১১ সালের ভয়াবহ ৯.০ মাত্রা
২০১১ সালের ভয়াবহ ৯.০ মাত্রার ভূমিকম্প এবং সুনামির স্মৃতি এখনও টাটকা জাপানিদের মনে। যাতে ১৮,৫০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। তাই প্রশাসন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে উদ্ধারকার্য ও সতর্কতা জারি করেছে।
