English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Japan Offers Permanent Residency To Indians For ₹15000: এবার মাত্র ১৫ হাজারেই জাপানের পাকাপাকি বাসিন্দা হওয়ার সুযোগ ভারতীয়দের!

Japan Offers Permanent Residency To Indians For ₹15000: আপনি কি জাপানে থাকতে চান পাকাপাকি ভাবে? চেরি ব্লসমের সকাল থেকে মাউন্ট ফুজির শান্তির রাত। জাপানের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া এখন ভারতীয়দের কাছে আরও সুবিধার!তাও মাত্র ১৫ হাজার টাকায়...

শুভপম সাহা | Updated By: Oct 17, 2025, 05:51 PM IST
Japan Offers Permanent Residency To Indians For ₹15000: এবার মাত্র ১৫ হাজারেই জাপানের পাকাপাকি বাসিন্দা হওয়ার সুযোগ ভারতীয়দের!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইকনিক চেরি ব্লসম থেকে শুরু করে রাতে টোকিওর নিয়ন-আলোকিত মায়াবী রাস্তা। বহু ভারতীয়ের কাছেই স্বপ্নের দেশ-জাপান। হলিডের কাটানোর চেয়েও অনেক বেশি কিছুই। পূর্ব এশিয়ার একটি দ্বীপরাষ্ট্রের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গেই আকর্ষণীয় এবং এক স্থিতিশীল জীবনধারাকেই সংজ্ঞায়িত করে 'উদীয়মান সূর্যের দেশ'। 

Add Zee News as a Preferred Source

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে শুরু করে ইনস্টাগ্রাম হয়ে এক্স হ্যান্ডেলে সম্প্রতি অনেকেরই চোখ টেনেছে এই প্রতিবেদনের শিরোনাম। যেখানে বলা হচ্ছে যে, মাত্র ১৫০০০ টাকায় জাপানের পাকাপাকি বাসিন্দা হওয়ার সুযোগ ভারতীয়দের কাছে! (Japan Offers Permanent Residency To Indians For ₹15000) শিরোনামের আড়ালেই কিন্তু অনেক গল্প রয়েছে। 

যাঁরা দীর্ঘমেয়াদী ভাবে জাপানেই থাকতে চান, তাঁদের জন্য, 'জাপান'স পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি' (Japan's Permanent Residency) ওরফে পিআর (PR) প্রয়োজন। আর এই পিআর মোটেই হাতের মোয়া নয়। আপনাকে কঠোর যোগ্যতার নিয়ম মেনেই চলতে হবে। বিস্তারিত নথিপত্র দিয়ে এবং সাবধানতার সঙ্গেই পরিকল্পনা করতে হবে। জাপান পিআরের জন্য আবেদন করার বিষয়ে ভারতীয়দের যা জানা উচিত তা এখানে দেওয়া হল।\

আরও পড়ুন; সেখানে চলছে ২০১৭ সাল! ১৩ মাসে হয় বছর! জানুয়ারিতে নিউ ইয়ার নেই! বিশ্বের একমাত্র বিরল দেশটি চেনেন?
 
জাপানের পিআর কেন গুরুত্বপূর্ণ

অনেক ভারতীয়র কাছে জাপান শুধুই ভ্রমণের গন্তব্য নয় বরং কেরিয়ার এবং জীবন গড়ার দেশ। পাকাপাকি বাসিন্দা হওয়ার মাধ্যমে ঘনঘন ভিসা নবীকরণ না করেই অনির্দিষ্টকালের জন্য জাপানে বসবাস করতে পারবেন। এটি দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা প্রদান করে এবং কাজ এবং বসবাসের ক্ষেত্রে জাপানি নাগরিকদের মতোই অধিকার প্রদান করে।

ভিসার সীমাবদ্ধতা নিয়ে চিন্তা না করেই আপনি স্বাধীনভাবে নিয়োগকর্তা পরিবর্তন করতে পারেন।

আপনার পরিবার আরও নিরাপদ মর্যাদা লাভ করে, যা দৈনন্দিন জীবনকে আরও মসৃণ করে তোলে।

আপনি ঋণ পেতে পারেন, সম্পত্তি কিনতে পারেন, এমনকি আপনার নিজস্ব ব্যবসাও শুরু করতে পারেন।

জাপান পিআরের জন্য কারা আবেদন করতে পারবেন

জাপানি স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতা আপনার বসবাসের ইতিহাস, আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং আচরণের উপর নির্ভর করে।

১) স্ট্যান্ডার্ড রুট: আবেদনকারীদের অবশ্যই কমপক্ষে ১০ বছর ধরে জাপানে বসবাস করতে হবে।

২) বিবাহের রুট: যদি আপনি জাপানি নাগরিক বা পিআর ধারকের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে যুক্ত হন, তাহলে আপনি বিবাহের তিন বছর এবং জাপানে এক বছর বসবাসের পরেই পিআর আবেদন করতে পারবেন।

৩) জাপানি নাগরিক বা পিআর ধারকের সন্তানরা: জাপানে এক বছর বসবাসের পরে যোগ্য।

৪) উচ্চ দক্ষ পেশাদার: জাপান দ্রুত স্থায়ী বসবাসের জন্য একটি পয়েন্ট-ভিত্তিক সিস্টেম ব্যবহার করে। পয়েন্টগুলি শিক্ষাগত পটভূমি, পেশাদার কেরিয়ার, বার্ষিক বেতন এবং অন্যান্য মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়।

৭০ পয়েন্ট স্কোর → তিন বছর পরে আবেদন করা যায়

৮০ পয়েন্ট বা তার বেশি স্কোর → এক বছর পরে আবেদন করা যায়।
 
৫) সাধারণ শর্তাবলী: জাপানে স্থায়ী বসবাসের আবেদনের করার সময়ে স্থিতিশীল আয়ের প্রমাণ দিতে হবে। কোনও অপরাধমূলক রেকর্ড থাকা যাবে না। এবং কর প্রদানের ইতিহাস থাকা আবশ্যক।

আরও পড়ুন: উদ্বাস্তু থেকে দুবাইয়ের রাজা, আজ ১০৬৫০০০০০০০০ টাকার সাম্রাজ্য! 'আফগান আম্বানি'কে চেনেন?

জাপান পিআরের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

ব্যক্তিগত এবং সনাক্তকরণের নথি

বাসস্থানের কার্ড - আপনার বৈধ বাসস্থানের কার্ডের কপি।

পাসপোর্ট - ভিসার পৃষ্ঠা সহ আপনার বৈধ পাসপোর্টের কপি।

বাসস্থানের শংসাপত্র - শহর বা ওয়ার্ড অফিস দ্বারা জারি করা, বর্তমান ঠিকানা এবং পরিবারের সদস্যদের দেখানো।

জীবনবৃত্তান্ত/সিভি - জাপান এবং বিদেশে পেশাদার এবং শিক্ষাগত ইতিহাসের বিবরণ।

কর নথি-আয়কর সহ জাতীয় কর প্রদানের প্রমাণ।

স্থানীয় কর প্রদানের প্রমাণ (আবাসিক কর)।

পেনশন এবং বিমা নথি-জাতীয় পেনশন প্রদানের রেকর্ড - জাপানি পেনশন সিস্টেমে অর্থ প্রদানের প্রমাণ, জাপান পেনশন পরিষেবা থেকে প্রাপ্ত।

স্বাস্থ্য বিমা শংসাপত্র - জাতীয় বা কোম্পানির স্বাস্থ্য বীমা কার্ডের কপি।

বিমা প্রদানের শংসাপত্র - অতীতের বিমা প্রিমিয়াম প্রদানের প্রমাণ।
কর্মসংস্থান এবং আয়ের নথি

কর্মসংস্থানের শংসাপত্র - আপনার নিয়োগকর্তা কর্তৃক জারি করা, যা আপনার পদ এবং মেয়াদ নিশ্চিত করে।

বেতন বিবৃতি - সাম্প্রতিক বেতন স্লিপ (গত ৩-৬ মাস)।

আয়কর রিটার্ন - স্ব-কর্মসংস্থানকারী আবেদনকারীদের জন্য প্রয়োজনীয়।

পরিবার-সম্পর্কিত নথি

পরিবার নিবন্ধন - জাপানি নাগরিকের সঙ্গে বিবাহিত হলে প্রয়োজনীয়।

বিবাহের শংসাপত্র - বিবাহ নিবন্ধনের প্রমাণ (যদি প্রযোজ্য হয়)।

জন্ম শংসাপত্র - নির্ভরশীলদের জন্য।

উচ্চ দক্ষ পেশাদার পয়েন্টের প্রমাণ (যদি প্রযোজ্য হয়)

এইচএসপি পয়েন্ট গণনা পত্র - এইচএসপি পয়েন্টের স্ব-মূল্যায়িত গণনা।

শিক্ষাগত শংসাপত্র - শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রমাণকারী ডিপ্লোমা বা ট্রান্সক্রিপ্ট।

পেশাদার সার্টিফিকেশন - স্বীকৃত আইটি, আইনি, বা অন্যান্য পেশাদার যোগ্যতা প্রমাণকারী নথি।

অনুমোদনের সম্ভাবনা উন্নত করার টিপস

স্থিতিশীল কর্মসংস্থান বজায় রাখুন: আপনার চাকরির ইতিহাসে ফাঁক এড়িয়ে চলুন।

আর্থিক প্রমাণ প্রস্তুত রাখুন: ট্যাক্স রিটার্ন, ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং স্যালারি স্লিপ আপনার আবেদনকে আরও শক্তিশালী করে।

আইনি সমস্যা এড়িয়ে চলুন: এমনকী ছোটখাটো অপরাধও অনুমোদন বিলম্বিত করতে বা আটকাতে পারে।

মৌলিক জাপানি ভাষা শিখুন: সমাজে একীভূত হওয়ার প্রচেষ্টা প্রদর্শন করে।

আপডেট থাকুন: নিয়মিত ইমিগ্রেশন ব্যুরোর অফিসিয়াল ঘোষণাগুলি দেখুন।

জাপানে স্থায়ী বসবাসের জন্য আবেদনকারী ভারতীয় আবেদনকারীদের জন্য আনুমানিক খরচ

আবেদন ফি ৪৭৮৯ টাকা, রাজস্ব স্ট্যাম্প ৪৭৮৯ টাকা, আবাসিক কার্ড ইস্যু ২৯৯৩ টাকা ও ডকুমেন্ট অনুবাদ এবং নোটারাইজেশন প্রতি পৃষ্ঠা ২৬৯৩ টাকা

জাপানের পিআর বনাম জাপানি নাগরিকত্ব

পিআর: ভারতীয় নাগরিকত্ব বজায় রেখে আপনাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাপানে বসবাস এবং কাজ করার সুযোগ দেয়। আপনি ভোটাধিকার বা জাপানি পাসপোর্ট পাবেন না।

নাগরিকত্ব: পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গেই একটি জাপানি পাসপোর্ট এবং সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার সুযোগ প্রদান করে। জাপান দ্বৈত নাগরিকত্বের অনুমতি দেয় না, তাই নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে ভারতীয় নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে হবে।

জাপান পিআর-এর জন্য প্রক্রিয়াকরণের সময়

আবেদনগুলি প্রায় ১৭-১৯ মাস সময় নেয়, যদিও প্রক্রিয়াকরণের সময় পৃথক ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

পরিবারের সদস্য এবং জাপানের পিআর
আয় এবং বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ হলে নির্ভরশীলদের পিআর আবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

ভাষার প্রয়োজনীয়তা
মৌলিক জাপানি ভাষা বাধ্যতামূলক নয় তবে অনুমোদনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে এবং একীভূতকরণে সহায়তা করে।

জাপানের পিআর বাতিল
অপরাধ সংঘটিত হলে, কর পরিশোধ না করা হলে, অথবা দীর্ঘ সময়ের জন্য জাপানের বাইরে বসবাস করলে স্থায়ী বসবাস বাতিল করা হতে পারে।

আরও পড়ুন: কেন পাকিস্তানের থেকে ২০০০০০ গাধা কিনল চিন? এবার করাচি বন্দরের কাছেই হাড়হিম...

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
japan residency for indiansjapan permanent residencypermanent residency japanjapan permanent residency 2025
পরবর্তী
খবর

12 year old assist brain surgery: ব্রেন সার্জারি নিয়ে 'ছেলেখেলা'! ড্রিল হাতে রোগীর খুলিতে গর্ত করল সার্জনের ১২-র মেয়ে! ওটিতে বিভীষিকা...
.

পরবর্তী খবর

World`s Fast and Fastest Genetic Search Engine: জেনেটিক ডেটাবেসে দ্রুততম অনুসন্ধানের নতুন দি...