Bangladesh Shocker: ভয়ংকর বাংলাদেশ! ঘরে ঢুকে হিন্দু বিধবার উপরে ঝাঁপাল ২ বর্বর, গাছে বেঁধে কেটে নেওয়া হল চুল...

Bangladesh Shocker: ভয়ংকর বাংলাদেশ! ঘরে ঢুকে হিন্দু বিধবার উপরে ঝাঁপাল ২ বর্বর, গাছে বেঁধে কেটে নেওয়া হল চুল...
Bangladesh Shocker: মহিলাকে নির্যাতনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় যুবক শাহিন ও হাসান
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর থেকেই বাংলাদেশে সংখ্য়ালঘু হিন্দুদের উপরে নির্যাতন মাত্রা ছাড়িয়েছে। কিছুদিন আগেই দীপু চন্দ্র দাসেকে পিটিয়ে মেরে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এবার সামনে এসেছে এক ভয়ংকর ধর্ষণের কাহিনী। ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে এক হিন্দু বিধবা মহিলাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল এলাকারই ২ যুবকের বিরুদ্ধে। এখানেই শেষ নয়, নির্যাতিতাকে গাছে বেঁধে তার চুল কেটে নেওয়া হল। কালীগঞ্জের নদীপাড়া এলাকার ঘটনা।
অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় ওই মহিলাকে স্থানীয়রাই ঝিনাইদহের একটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। মহিলাকে নির্যাতনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় যুবক শাহিন ও হাসান। নির্যাতিতা মহিলা ওই দুজনের বিরুদ্ধে থানায় জবানবন্দি দিয়েছেন।
নির্যাতিতা মহিলা পুলিসকে জানিয়েছেন, আড়াই বছর আগে শাহিন ও তার ভাইয়ের কাছ থেকে ২০ লাখ টাকা দিয়ে তিন শতক জমি-সহ একটি দোতলা জমি কেনেন। এর পরেই তিনি শাহিনের নজরে পড়ে যান। তাকে বিভিন্নভাবে কুপ্রস্তাব দিতে থাকে শাহিন। তাতে রাজি না হওয়ায়, শাহিন তার ক্ষতি করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে।
গত শনিবার সন্ধায় ওই বিধবা মহিলার বাড়িতে ঢোকে শাহিন ও তার সঙ্গী হাসান। দুজনে মিলে ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে। এমনটাই অভিযোগ তাঁর। পাশাপাশি তার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকার দাবিও করে। ওই টাকা দিতে অস্বীকার করে চিত্কার করলে শাহিন ও তার সঙ্গী হাসান মহিলাকে গাছে বেঁধে বেধড়ক পেটায়। শুধু তাই নয়, তার চুলও কেটে নেওয়া হয়। সেই দৃশ্য ভিডিয়ো করে তার সোশ্য়াল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়।
ঝিনাইদহ সরকারি হাসপাতালে চিকিত্সক মোস্তাফিজুর রহমান সংবাদমাধ্যমে জানান, প্রথম ওই মহিলা তাঁকে যৌন নির্যাতনের কথা স্বীকার করেননি। পরে আমরা ডাক্তারের মাধ্যমে জানতে পেরেছি হেনস্থার শিকার হয়েছেন।
এনিয়ে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিস সুপার সংবাদমাধ্যেমে জানান, নির্যাতিতা মহিলাকে থানায় এনে গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। তদন্ত করে সর্বোচ্চ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নভেম্বর মাসে এই ঝিনাইদহেই শৈলকুপা এলাকায় এক কিশোরীকে গণধর্ষণ করে ৪ যুবক। পুলিস তত্পরতার সঙ্গে ৩ জনকে গ্রেফতার করে। কিশোরীর মায়ের দাবি, ফোনে যোগাযোগের ফলে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন এনামুল বিশ্বাস নামে এক যুবক। ফোন করে সে মেয়েকে ডাকে। তারপর বিলের মধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণ করে। মেয়েটি কোনওকর্মমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে।
