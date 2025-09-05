Joe Biden's Cancer Surgery: মারাত্মক ত্বক-ক্যানসারে আক্রান্ত জো বাইডেন! হল অপারেশনও, কেমন আছেন ট্রাম্পের পূর্বসূরি?
Joe Biden Undergoes Skin Cancer Surgery: ২০২৩ সালে জো বাইডেন তখন প্রেসিডেন্ট, সেই সময়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়ে তাঁর ত্বক থেকে একটি অস্বাভাবিক অংশ অপসারণ করা হয়েছিল। পরে সেটি ত্বকের ক্যানসারের একটি সাধারণ ধরন হিসেবে শনাক্ত হয়েছিল। তারপর থেকেই বিষয়টি আর তত আলোচনা হয়নি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জো বাইডেনের স্কিন ক্যানসারের অপারেশন হল। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন (former US President Joe Biden) সম্প্রতি ত্বক থেকে ক্যানসারযুক্ত কোষ অপসারণের জন্য অস্ত্রোপচার করিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তিনি অবশ্য ভালোভাবে সেরে উঠেছেন। ত্বক থেকে ক্যানসারযুক্ত কোষ অপসারণের প্রক্রিয়াটি মোহস সার্জারি (US president undergone Mohs surgery) নামে পরিচিত। সাধারণত ত্বকের সবচেয়ে প্রচলিত ধরনের ক্যানসারের চিকিৎসায় এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
ত্বক ক্যানসার
গত মে মাসে ৮২ বছর বয়সি বাইডেন জানিয়েছিলেন, তাঁর মেটাস্ট্যাটিক প্রস্টেট ক্যানসার ধরা পড়েছে। এই ঘোষণার কয়েক মাসের মাথায় তাঁর ত্বক থেকে ক্যানসার-কোষ অপসারণের অস্ত্রোপচার হল। বাইডেনের সহযোগী দল বলেছে, বাইডেনের রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার মতো ভয়ংকর হলেও তা হরমোন-সংবেদনশীল। তাই এই চিকিৎসায় আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।
বাইডেনের রোগ ও পরাজয়
এর আগে ২০২৩ সালে বাইডেন প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় তাঁর ত্বক থেকে একটি অস্বাভাবিক অংশ (স্কিন লিজনস) অপসারণ করা হয়েছিল। পরে সেটি ত্বকের ক্যানসারের একটি সাধারণ ধরন হিসেবে শনাক্ত হয়।
প্রেসিডেন্ট থাকাকালেই বাইডেনের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হতে ২০২৪ সালের নির্বাচনে লড়ারও চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তবে নির্বাচনকে সামনে রেখে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে এক বিতর্কে পরাজিত হন বাইডেন। এতে তাঁর নিজের দল ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যেই তাঁকে নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়। এরপর হঠাৎই বাইডেন নির্বাচনী-লড়াই থেকে সরে দাঁড়ান।
আড়ালেই
প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব ছাড়ার পর থেকে বাইডেন বেশির ভাগ সময়েই আড়ালে থেকেছেন। তাঁকে কিছুটা প্রচারবিমুখই মনে হয়েছে। জনসমক্ষে খুব কমই এসেছেন। তবে, এপ্রিলে তিনি এক ভাষণে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রস্তাবিত কাটছাঁট থেকে সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রক্ষার পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। এইটুকুই, তারপর আর তাঁকে তত দেখা যায়নি। ফের, এই সেপ্টেম্বরে রোগের সূত্রে আবার খবরের শিরোনামে উঠে এলেন তিনি।
বাইডেন-ট্রাম্প
২০২০ সালে বাইডেন যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তখন তিনি সবচেয়ে বয়সী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইতিহাস গড়েছিলেন। তবে গত বছর সে রেকর্ড ভেঙে সবচেয়ে বেশি বয়সী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর বর্তমান বয়স ৭৯ বছর।
