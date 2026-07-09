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তুমি জানো, তোমাকে কী করতে হবে, চালিয়ে যাও: বলেই উড়ন্ত বিমান থেকে নীচে বীভৎস মরণঝাঁপ, উফ্!

Flight Instructor in Argentina Died after Jumping: নিহতের নাম লিয়ান্দ্রো আন্দ্রেস বেরতাজ্জো। যিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ এক ফ্লাইট ইন্সট্রাক্টর ছিলেন। তিনি সহসা একাজ করলেন কেন? জানা গিয়েছে, বেরতাজ্জো ‘সেসনা ১৫০’ মডেলের এক প্রশিক্ষণ-বিমানে রোজারিও নামের ২২ বছর বয়সি এক ছাত্রকে নিয়ে আকাশে উড়ছিলেন। ব্যস, তারপরই... 

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:43 PM IST
তুমি জানো, তোমাকে কী করতে হবে, চালিয়ে যাও: বলেই উড়ন্ত বিমান থেকে নীচে বীভৎস মরণঝাঁপ, উফ্!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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