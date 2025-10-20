English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kali Puja: চার্চেই ধূমধাম করে কালীপুজো! বিলেতের ক্রয়েডন দাপাচ্ছে বাংলা-বাজি...

Kali Puja Celebration In Croydon Church: প্রবাসী বাঙালি সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে ক্রয়েডন বেঙ্গলি কানেকশন আয়োজন করেছে 'সিবিসি কালীপুজো ও দেওয়ালি'। ২০ অক্টোবর,ইস্ট ক্রয়েডন ইউনাইটেড রিফর্মড চার্চে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যার লক্ষ্য নতুন প্রজন্মকে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত রাখা।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 20, 2025, 05:37 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আলোর উৎসব দীপাবলির সঙ্গে কালীপুজোর সেই চিরাচরিত বন্ধন এবার লন্ডনের মাটিতেও নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে। প্রতি বছরের মতো এবারও প্রবাসী বাঙালি সংস্কৃতি ‘ক্রয়েডন বেঙ্গলি কানেকশন’ আয়োজন করেছে তাদের জমজমাট ‘সিবিসি কালীপুজো ও দেওয়ালি ’।

আগামী ২০ অক্টোবর এই উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে ,তবে এই বছর তাদের এই উৎসবের ঠিকানা বদলেছে। পুজোর আয়োজন হচ্ছে পূর্ব ক্রয়েডন ইউনাইটেড রিফর্মড চার্চে । 

ক্রয়েডন বেঙ্গলি কানেকশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, 'লন্ডনের নতুন প্রজন্মকে বাংলার মাটি ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত রাখাই আমাদের মূল লক্ষ্য।'

পুজোর দিনটি সোমবার হওয়ায় কর্মজীবীরা যাতে সহজে যোগ দিতে পারেন, সেই কথা মাথায় রেখে অনুষ্ঠানের বেশিরভাগ অংশ রাখা হয়েছে সন্ধ্যার পর। প্রবাসের মাটিতে এই ধরনের উদ্যোগ শুধু ঐতিহ্য রক্ষা করে না, বরং বৃহত্তর সমাজের মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী পরিচয়ও গড়ে তোলে।

রিপোর্ট: অয়ন চ্যাটার্জী

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

