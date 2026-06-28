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ভয়ংকর বিস্ফোরণ ও গোলাগুলিতে কেঁপে উঠল করাচি! আত্মঘাতী হামলায় রক্তস্রোত, ৬ জঙ্গিকে খতম

Karachi Attack: সন্ত্রাসী দল টিটিপি-র একটি গ্রুপ এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি দ্রুত একটি তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলেছেন। গত কয়েক বছর ধরে পাকিস্তানে এমন হামলা অনেক বেড়ে গিয়েছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 28, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:34 AM IST
ভয়ংকর বিস্ফোরণ ও গোলাগুলিতে কেঁপে উঠল করাচি! আত্মঘাতী হামলায় রক্তস্রোত, ৬ জঙ্গিকে খতম
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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