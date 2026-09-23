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রহস্যময় মেসেজের পরই গাড়ির ভিতর প্রকাশের ৯ টুকরো দেহ! এদিকে ছেলে নিয়ে উধাও শিক্ষিকা স্ত্রী

শারজায় কর্ণাটকের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে ৯ টুকরো করে খুন করা হয়েছে। ওমানগামী রাস্তার ধারে একটি গাড়ি থেকে তাঁর দেহাংশ উদ্ধার হয়। নিহত ব্যক্তির নাম অ্যালউইন প্রকাশ কুন্দের। ঘটনার পর থেকেই তাঁর স্ত্রী ও ছেলে নিখোঁজ রয়েছেন।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 23, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:13 PM IST
রহস্যময় মেসেজের পরই গাড়ির ভিতর প্রকাশের ৯ টুকরো দেহ! এদিকে ছেলে নিয়ে উধাও শিক্ষিকা স্ত্রী

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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