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অ্যাডভেঞ্চারের নেশাই হল কাল! সাফারিতে বেরিয়ে ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার, মৃত গোয়েন্দা প্রধান-সহ সবাই

Helicopter Crash: সাফারি ভ্রমণের সময় পর্যটকবাহী একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত। ইকুয়েডরের গোয়েন্দাপ্রধান মিশেল সেনসি-কন্তুজি, তাঁর স্ত্রী-সহ সাতজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে পাঁচজনই মার্কিন নাগরিক। দুর্ঘটনায় হেলিকপ্টারটির পাইলটও মারা গিয়েছেন।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 20, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:37 AM IST
অ্যাডভেঞ্চারের নেশাই হল কাল! সাফারিতে বেরিয়ে ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার, মৃত গোয়েন্দা প্রধান-সহ সবাই

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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