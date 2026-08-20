/অ্যাডভেঞ্চারের নেশাই হল কাল! সাফারিতে বেরিয়ে ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার, মৃত গোয়েন্দা প্রধান-সহ সবাই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের আকাশপথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ভেঙে পড়ল যাত্রীবাহী হেলিকপ্টার। নিহত সবাই। পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় ঘটনাটি ঘটে। হেলিকপ্টারে সওয়ার ছিলেন ইকুয়েডরের গোয়েন্দাপ্রধান মিশেল সেনসি-কনটুজি, তাঁর স্ত্রী-সহ সাতজন। প্রত্যেকেই এই দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে পাঁচজন মার্কিন নাগরিক ছিলেন বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর। ঘটনাটি ঘটেছে, গত বুধবার স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ১৩ মিনিটে কেনিয়ার সামবুরু কাউন্টিতে।
জানা গিয়েছে, হেলিকপ্টারটি সাফারি ভ্রমণের সময় লইসাবার একটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এলাকা থেকে ইওয়াসো নিয়িরো নদীর দিকে যাচ্ছিল। কেনিয়া সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (কেসিএএ) জানিয়েছে, দুর্ঘটনাকবলিত হেলিকপ্টারটি ছিল ইউরোকপ্টার ইসি১৩০ বি৪ মডেলের। সামবুরু কাউন্টি দেশটির অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা। সেখানে বেশ কয়েকটি বেসরকারি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এলাকা রয়েছে। ইওয়াসো নিয়িরো নদীও কেনিয়ার বিভিন্ন জাতীয় উদ্যান ও সংরক্ষিত এলাকার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।
দুর্ঘটনার পর হেলিকপ্টারটিতে বিধ্বংসী আগুন ধরে যায়। জায়গাটি পাহাড়ি ও দুর্গম হওয়ায় উদ্ধারকাজ চালাতে বেশ বেগ পেতে হয়। ইকুয়েডরের পরিবহণ মন্ত্রী জানান, নিহতদের মধ্যে তাদের দেশের গোয়েন্দা প্রধান মিশেল সেন্সি-কন্টুজি এবং তার স্ত্রী ছিলেন।
নিহত মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে খোসে অ্যালবার্টো সুয়ারেজ নামে এক শীর্ষ সংবাদ মাধ্যম কর্মকর্তা ছিলেন। হেলিকপ্টারটি পর্যটকদের নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিল। কেনিয়ার বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।
https://t.co/XUjWArYul3 pic.twitter.com/qSApuA1b0y— Kenya Red Cross (@KenyaRedCross) August 19, 2026
উল্লেখ্য, কেনিয়ায় হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে নান্দি কাউন্টির রিফট ভ্যালি এলাকায় একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ছয়জন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে দেশটির একজন সংসদ সদস্যও ছিলেন। তার আগে ২০২৪ সালে দেশটির সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল ফ্রান্সিস ওমন্ডি ওগোল্লা হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হন। ১১ জনকে নিয়ে উড্ডয়ন করা সামরিক হেলিকপ্টারটি কেনিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে বিধ্বস্ত হলে দুজন ছাড়া বাকি সবাই মারা যান।
২০২১ সালের জুনেও রাজধানী নাইরোবির কাছে অবতরণের সময় একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে অন্তত ১০ সেনা নিহত হয়েছিলেন।
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