Kenya Sacred Hill: রহস্যময় স্যাক্রেড হিলে বিরল 'রত্ন'ভাণ্ডার! চিন-আমেরিকার ঘোর দ্বন্দ্বে উত্তাল আফ্রিকার বনপাহাড়ের দেশ...

Kenya Sacred Hill: রহস্যময় স্যাক্রেড হিলে বিরল 'রত্ন'ভাণ্ডার! চিন-আমেরিকার ঘোর দ্বন্দ্বে উত্তাল আফ্রিকার বনপাহাড়ের দেশ...
Kenya Sacred Hill: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিন-সহ বিশ্বশক্তিগুলি কেনিয়ার ম্রিমা পাহাড়ের প্রচুর বিরল মৃত্তিকার দিকে নজর দিয়েছে, যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ এবং সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। যেখানে কিছু মানুষ উচ্ছেদ এবং শোষণের ভয় করছেন। অন্যরা এই মূল্যবান খনিজ থেকে অর্থনৈতিক লাভের সুযোগ দেখছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পবিত্র পাহাড় (Kenya Sacred hill) পরিণত হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের (battleground for US and China) 'বিরল মৃত্তিকা' (Rare Earth) যুদ্ধক্ষেত্রে। কেনিয়ার ম্রিমা পাহাড়ে (Mrima Hill) এখন সারা বিশ্বের উদগ্রীব নজর। কেন? কেন ম্রিমাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে বিশ্বরাজনীতি? অঙ্ক বদলে যাচ্ছে ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণের?
খনিজ-দ্বৈরথ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিন-সহ বিশ্বশক্তিগুলি কেনিয়ার ম্রিমা পাহাড়ের প্রচুর বিরল মৃত্তিকার দিকে লোভাতুর দৃষ্টি দিয়েছে। যা সেখানকার স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ এবং সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করছে। যেখানে কিছু মানুষ উচ্ছেদ হওয়া এবং পুঁজিবাদের হাতে শোষিত হওয়ার আতঙ্কে ভুগছেন। তবে ব্যতিক্রমও আছে। এক অংশের মানুষ এই মূল্যবান খনিজ থেকে বিপুল অর্থনৈতিক লাভের সুযোগ ও সম্ভাবনা দেখছেন। ফলস্বরূপ, জমি নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা এবং দাবি উঠেছে খনি খাতে স্বচ্ছতার।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতি
কেনিয়ার ভারত মহাসাগর উপকূলের কাছে পাঁচটি গ্রামে এখন এই বিভাজন এবং সন্দেহ বাসা বেঁধেছে। হালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে চিনের মতো বিশ্বশক্তি এমন এক বনাঞ্চলের দিকে নজর দিয়েছে, যা বিরল মৃত্তিকায় সমৃদ্ধ। এই খনিজগুলি হাই-টেক এবং লো-কার্বন শিল্পগুলির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন সরকার গুরুত্বপূর্ণ খনিজগুলি সুরক্ষিত করার বিষয়টিকে আফ্রিকায় তাদের কূটনীতির মূল বিষয় হিসেবে তুলে ধরে রেখেছে। এর অংশ হিসেবে এবছর কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে একটি শান্তিচুক্তিও হয়েছে।
ম্রিমা পাহাড়, বন
কেনিয়ার ভারত মহাসাগরের উপকূলরেখার কাছাকাছি প্রায় ৩৯০ একরের একটি বন, ম্রিমা পাহাড়। এই ম্রিমাও এবার ওই রেয়ার আর্থ সমৃদ্ধ বনাঞ্চলের মতোই পুঁজিবাদী শক্তিকামী বিশ্বশক্তিগুলির আর একটি লক্ষ্য হয়ে উঠতে পারে। পাহাড়টি এক বিশাল বিরল-মৃত্তিকা-ভাণ্ডারের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে রয়েছে নিওবিয়ামের বড় ভান্ডারও। যা ইস্পাতকে শক্তিশালী করতে ব্যবহৃত হয়।
চিনা-মার্কিন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তা মার্ক ডিলার্ড যখন কেনিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করছিলেন, তখন তিনি জুন মাসে এই পাহাড়টি পরিদর্শন করেন। ম্রিমা হিল কমিউনিটির একজন প্রহরী জুমা কোজার মতে, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে অন্যান্য বিদেশিরাও এখানে আসার চেষ্টা করেছেন, যার মধ্যে চিনা নাগরিকরাও ছিলেন, তবে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ান খনি সংস্থাগুলিও এ বছর এই স্থানটিতে বিরল মৃত্তিকা খননের জন্য দর হাঁকিয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, জমি নিয়ে জল্পনাকারীরা এলাকাটিতে নিয়মিত ভিড় করছে।
২০১৯ সাল
২০১৯ সালে কেনিয়া দুর্নীতি এবং পরিবেশের অবনতি নিয়ে উদ্বেগের কারণে নতুন খনি লাইসেন্স দেওয়ার উপর একটি সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তবে এখন তারা আবার বিষয়টিকে একটি বড় সুযোগ হিসেবে দেখছে। বিশেষ করে চিনের ক্ষেত্রে। বিরল মৃত্তিকার বৃহত্তম উৎস ক্রমাগত বিশ্ববাজারকে সম্ভাবনাময় করছে। এখন কেনিয়া এ সংক্রান্ত করছাড় এবং লাইসেন্সিংয়ে স্বচ্ছতাবৃদ্ধি নিয়ে ভাবছে। যার লক্ষ্য বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা।
'ম্রিমা আমাদের জীবন'
ম্রিমা পাহাড়ের স্থানীয়রা তাঁদের জীবিকা, উপাসনালয়, ঔষধি গাছ এবং যে বনকে তাঁরা সারাজীবন ধরে চিনে এসেছেন, তা নিয়ে খুবই চিন্তিত। খনন কাজ শুরু হওয়ার আগেই বিলুপ্তির পথে জায়ান্ট অর্কিড এবং এর মতো অনন্য স্থানীয় কিছু গাছ। এসব হারানোর বিষয়ে স্থানীয়রা খুবই উদ্বিগ্ন। তাঁরা বলছেন, আমরা কাঁদছি। এই ম্রিমার বিপন্ন সব প্রজাতি, আমরা হারাচ্ছি। ম্রিমা হিল কমিউনিটি ফরেস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, এই ম্রিমা আমাদের জীবন... আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে?
