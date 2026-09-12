দু'ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বান্ধবীকে নৃশংস খুন! পুলিস ধরতেই অদ্ভূত আচরণ অনীলার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একই দিনে নিজের দুই ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকে নৃশংসভাবে খুন। গ্রেফতার অনীলা বেবি (৩২) নামে এক অনাবাসী ভারতীয়। অভিযুক্ত অনীলা কেরলের কোট্টায়ামের বাসিন্দা। গত ২৮ অগাস্ট মিলপিটাসে এক বান্ধবীকে এসইউভি গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলে অনীলা। ওইদিনই সে সান হোসে অপর বান্ধবীকে কুপিয়ে খুন করে। গোটা ঘটনার তদন্ত শেষে ৮ সেপ্টেম্বর সান্তা ক্লারা কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিস অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জোড়া খুনের মামলা দায়ের করেছে।
আদালতের নথির সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৮ অগাস্ট দুপুরে মিলপিটাসের ডিক্সন ল্যান্ডিং রোডের ‘মিল ক্রিক অ্যাপার্টমেন্টস’-এর পার্কিং লটে প্রথম ঘটনাটি ঘটে। সেখানে অঞ্জনা হরি (৩৫) নামের এক মহিলাকে একটি নীল রঙের টয়োটা হাইল্যান্ডার এসইউভি পিষে দেয়। গুরুতর মাথায় চোট পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান অঞ্জনা। গাড়িটি এরপর তিনটি পার্ক করা গাড়িতে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়।
এক প্রত্যক্ষদর্শী পুলিসকে জানান, অঞ্জনা হাসিমুখেই এসইউভিটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, যেন তিনি ভেতরে বসতে যাচ্ছেন। দুজনের মধ্যে কোনও ঝগড়াও হয়নি। কিন্তু অঞ্জনা গাড়ির সামনে আসতেই গাড়িটি আচমকা তীব্র গতিতে এগিয়ে এসে তাঁকে পিষে দেয়। চালক যে ব্রেক কষার কোনও চেষ্টা করেননি, রাস্তায় কোনও টায়ারের দাগ না মেলায় তা স্পষ্ট হয়েছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। মৃত অঞ্জনা কেরলের ত্রিশূরের বাসিন্দা এবং অভিযুক্ত অনীলার সঙ্গে একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন। ঘনিষ্ঠরা জানান, তাঁরা খুব ভালো বন্ধু ছিলেন।
এই ঘটনার প্রায় দুই ঘণ্টা পর, দুপুর ১টা ৫৩ মিনিটে দ্বিতীয় ঘটনাটি সামনে আসে। সান হোসের লিন্ডা ভিস্তা স্ট্রিটের ৭০০ ব্লকের একটি বাড়ি থেকে খবর পেয়ে পুলিস পৌঁছায়। সেখানে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার হন অন্ন ম্যাথু (৩৯) নামের এক মহিলা। তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল। ঘটনাস্থলেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পরে সান হোসে পুলিসের হোমিসাইড ইউনিট জানায়, অন্নের শরীরে অন্তত একটি ছুরিকাঘাতের ক্ষত মিলেছে। নিহত অন্ন কেরলের তিরুবনন্তপুরমের বাসিন্দা এবং অনীলার পূর্বপরিচিত ছিলেন। আত্মীয়দের সূত্রে জানা গিয়ছে, ঘটনার আগের দিনই অন্ন, অঞ্জনা এবং অনীলা একসঙ্গে ওনাম উৎসব পালন করেছিলেন এবং ছবি দেখেছিলেন।
২৮ অগাস্ট বিকেলেই মিলপিটাসের অ্যাপার্টমেন্ট চত্বর থেকে এক মাইলেরও কম দূরত্বে একটি ওয়ালগ্রিন্স স্টোরের কাছ থেকে অনীলাকে আটক করে পুলিস। ক্ষতিগ্রস্ত এসইউভি গাড়ির ভেতরেই তিনি বসেছিলেন। পুলিস জানায়, অনীলার হাত ও পায়ে রক্তের দাগ ছিল এবং তিনি নিজে আহত ছিলেন। আটকের সময় তিনি অসংলগ্ন আচরণ করছিলেন এবং পুলিসের কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছিলেন না। প্রথমে সান হোসে পুলিস পৃথকভাবে অন্নের মৃত্যুর তদন্ত শুরু করে অনীলাকে সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করে। পরবর্তীতে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে সরকারি কৌঁসুলিরা অনীলার বিরুদ্ধে অন্ন ম্যাথু ও অঞ্জনা হরি—উভয়কেই খুনের আনুষ্ঠানিক চার্জ গঠন করেছেন।
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