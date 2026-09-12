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দু'ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বান্ধবীকে নৃশংস খুন! পুলিস ধরতেই অদ্ভূত আচরণ অনীলার

Kerala woman double murder US: একই দিনে দুই বান্ধবীকে নৃশংস খুন। গত ২৮ অগাস্ট অভিযুক্ত প্রথমে অঞ্জনা হরিকে এসইউভি গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পর সে অপর বান্ধবী অন্ন ম্যাথুকে ছুরিকাঘাত করে খুন করে। রক্তাক্ত ও অসংলগ্ন অবস্থায় গাড়ি থেকে অনীলাকে আটক করে পুলিস।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 12, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:00 PM IST
দু'ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বান্ধবীকে নৃশংস খুন! পুলিস ধরতেই অদ্ভূত আচরণ অনীলার

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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