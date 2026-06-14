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Khamenei Funeral: অবেশেষে জানা গেল কবে কোথায় খামেইনির অন্ত্যেষ্টি; কখন দাফন? কিংবদন্তির শেষযাত্রা

Ayatollah Ali Khamenei To Be Laid To Rest: ইসরাইল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলায় নিহত ইরানের প্রাক্তন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেইনির শেষবিদায়ের দিন নির্ধারিত হল। তাঁর জানাজা ও দাফনকে কেন্দ্র করে বারবার বিভিন্ন সময়ে একাধিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ইরান। এবার নির্দিষ্ট দিনতারিখ জানা গেল।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 14, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:39 PM IST
Khamenei Funeral: অবেশেষে জানা গেল কবে কোথায় খামেইনির অন্ত্যেষ্টি; কখন দাফন? কিংবদন্তির শেষযাত্রা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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অবেশেষে জানা গেল কবে কোথায় খামেইনির অন্ত্যেষ্টি; কখন দাফন? কিংবদন্তির শেষযাত্রা
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