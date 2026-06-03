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Ayatollah Ali Khamenei: ৪০ দিনের শোকশেষে খামেইনির দাফন কোথায়? জুনেই ৩ দিনের শোকপালন, কোটি কোটি মানুষ শেষযাত্রায়

Ayatollah Ali Khamenei To Be Laid To Rest: ইরানের সুপ্রিম লিডার নিহত আয়াতোল্লা আলি খোমেইনি-র দাফন হবে এবার। কবে? কোথায়? পবিত্র শহর মাশহাদের ইমাম রেজার পবিত্র স্মৃতিস্থলেই সমাহিত করা হবে ইরানের কিংবদন্তি নেতাকে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 03, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:51 PM IST
Ayatollah Ali Khamenei: ৪০ দিনের শোকশেষে খামেইনির দাফন কোথায়? জুনেই ৩ দিনের শোকপালন, কোটি কোটি মানুষ শেষযাত্রায়

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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