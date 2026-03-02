Ayatollah Ali Khamenei: খামেইনির গুরু, ইসলামিক বিশ্বের মাথা রুহুল্লাহ খোমেইনির শিকড় উত্তর প্রদেশে! জানতেন?...
Ayatollah Ali Khamenei: ইরানে ইসলামি বিপ্লব হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। সেই বিপ্লবের রূপকার ছিলেন রুহুল্লা আলি খোমেইনি
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইতিহাসের বিশাল এক অধ্য়ায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল শনিবার সকালে। রমজান মাসে ইসরায়েল-আমেরিকার যৌথ হামলায় নিজের সুরক্ষিত কমপ্লেক্সেই প্রাণ হারালেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেইনি। তাঁর বাসভবন টার্গেট করে ৩০টি বোমা ফেলে ইসরায়েলের ফাইটার জেট। দেশের মানুষের শোক, ক্ষোভের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় আয়াতোল্লা আলি খামেইনির চার দশকেরও বেশি সময়ের শাসনের ইতিহাস। কিন্তু কে এই খামেইনি? কোথা থেকে তাঁর নামের শেষ যোগ হল খামেইনি?
ইতিহাস ঘাঁটলে ইরানকে এই জায়গায় আনার ভিত দিয়েছিলেন রুহুল্লা আলি খোমেইনি। তাকে আজকের রূপ দেন আয়াতোল্লা আলি খামেইনিরা। পাশাপাশি, আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য হল, রুহুল্লা খোমেইনির শিকড় ছিল যোগীরাজ্যের বারাবাঁকিতে। চমকে দেওয়ার মত হলে এটাই সত্যি।
ইরানে ইসলামি বিপ্লব হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। সেই বিপ্লবের রূপকার ছিলেন রুহুল্লা আলি খোমেইনি, দেশের বর্তমান ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা খামেইনির গুরু। রুহুল্লা যখন ইরানে বড় হচ্ছিলেন তখন দেশটা এমন ছিল না। ইরান ছিল খোলামেলা দেশ। রাস্তায় মেয়েদের পর্দা করতে হত না। মানুষের চালচলন ছিল পশ্চিমাদের মতো। এরকম এক পরিবেশে শৈশবেই দাদু সৈয়দ আহমেদ মাসুভি হিন্দির কাছে শিয়া মতাদর্শের দীক্ষা পান রুহুল্লা আলি খোমেইনি। এই সৈয়দ আহমেদ মাসুভি ছিলেন উত্তর প্রদেশের বারাবাঁকির মানুষ। ভারতে থেকে তিনি ইরান চলে যান। আর নিজের নামের সঙ্গে হিন্দি কথাটা জুড়ে নেন। তার শিক্ষাতেই কড়া ধর্মীয় ভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন রুহুল্লা আলি খামেইনি। তার হাত ধরেই ইরান হয়ে ওঠে এক ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে।
ইসলামিক বিপ্লবের পর পর রুহুল্লা আলি খামেইনির আমলে ঘুরে দাঁড়ায় ইরান। গোটা দেশ এক কট্টরপন্থার দিকে চলে যায়। মহিলাদের বাইরে বের হওয়া,পর্দা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়মকানুন তৈরি হয়ে যায়। পাশাপাশি গোটা দেশটা স্বনির্ভর হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে শুরু করে। শুরু হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা,আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরির কাজ। ধীরে ধীরে শিয়া মুসলিম অধ্যুসিত দেশটি মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিশালী দেশ হিসেবে উঠে আসে। পাশাপাশি প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে সৌদি আরব-আমেরিকা অক্ষের। এইসব হয়তো হতই না যদি উত্তর প্রদেশের এক ছোট্ট শহর থেকে ইরানে চলে না যেতেন খোমেইনির দাদু সৈয়দ আহমেদ মাসুভি হিন্দি। তিনিই ইরানের আধুনিক ইতিহাস লিখে দেন।
উত্তর প্রদেশের বারাবাঁকির কিন্তু শহরে জন্মেছিলেন সৈয়দ আহমেদ মাসুভি। শিয়া মওলানা ছিলেন। ইরানে নিজের নামের সঙ্গে 'হিন্দি' কথাটা জুড়ে দেন। এই হিন্দি-র নাতি হলে রুহুল্লা আলি খোমেইনি। তাকেই ইরানে ১৯৭৯ সালের ইলামিক বিপ্লবের জনক বলে মনে করা হয়। সৈয়দ আহমেদ মাসুভি হিন্দির বাবা ১৮ শতকে ইরান থেকে ভারতে এসেছিলেন। ১৮৩০ সালে ইরাকের নাজাফে হজরাত আলি কবর দর্শন করতে যান সৈয়দ আহমেদ মাসুভি হিন্দি। এর চার বছর পর তিনি চলে যান ইরানের শহর খামেইনে। সেখানেই বাড়ি কিনে বসবাস শুরু করেন। ইরানেরই এক মহিলাকে বিয়ে করেন। তাদের ৫ সন্তান হয়। এর মধ্যে রুহুল্লা খামেইনির বাবা মোস্তাফার জন্ম হয় ১৯০২ সালে। সৈয়দ আহমেদ মাসুভি হিন্দি মারা যান ১৮৬৯ সালে। তাঁকে সমাধিস্ত করা হয় কারবালায়।
রুহুল্লা খামেইনির যখন মাত্র ৫ বছর বয়স তখন স্থানীয় এক ল্যান্ডলর্ডের নির্দেশে তার বাবা মোস্তাফাকে খুন করা হয়। এরপর বিভিন্ন ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে বড় হন রুহুল্লা। শিয়া মতাদর্শের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে তিনি ধর্মীয় স্কলার হয়ে ওঠেন। পাশাপাশি সেইসময় ইরান ক্রমশ পশ্চিমী সংস্কৃতির ভক্ত হয়ে ওঠে।
১৯৬০-১৯৭০ সাল এই এক দশকে শাহদের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ প্রকাশ্যে রাস্তায় আছড়ে পড়ে। শাহদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামে ধর্মীয় ব্যক্তিক্তরা, ছাত্ররা, খেটে খাওয়া মানুষজন। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই দেশে ইসলামিক বিপ্লব হয়ে যায় রুহুলা খোমেইনির নেতৃত্বে। ১৯৭৯ সালে ইরানের ক্ষমতা থেকে উত্খাত হয় শাহ-রা। এরপরই ক্ষমতায় চলে আসেন রুহুল্লা খোমেইনি। দেশ শাসন করেন ১৯৮৯ পর্যন্ত। তার পরেই দেশের সর্বোচ্চ নেতা হয়ে ওঠেন আজকের আয়াতোল্লা খামেইনি।
ছাত্র থাকাকালে মি. খামেনি ১৯৫৫ সালে কোমে একটি সভায় যোগ দেন। সেখানে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির সঙ্গে তার দেখা হয়, যার নেতৃত্বে পরে ইরানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়।
ইরানের কোন শহরে ছাত্র থাকার সময় আজকের আয়াতোল্লা আলি খামেনি ইরানের তৎকালীন শাসক শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভির বিরোধিতা শুরু করেন। ১৯৬২ সালে তিনি আয়াতুল্লাহ খোমেনির আন্দোলনে যোগ দেন। এর পর ধীরে ধীরে আয়াতোল্লা রুহুল্লা খোমেইনির ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠঠেন। বিপ্লবের আগ পর্যন্ত আয়াতোল্লার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড মূলত মাশহাদ শহরকেন্দ্রিক। ১৯৭৭ সালে তিনি তেহরান চলে যান। ১৯৮১ সালের জুন মাসে,তেহরানের একটি মসজিদে বোমা হামলায় তিনি গুরুতর আহত হন। তার ওপর ওই হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল দেশটির বামপন্থি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর ওপর। এই ঘটনায় তার ডান হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৮৯ সালের জুনে খোমেনির মৃত্যুর পর ইরানের ধর্মীয় আলেমদের একটি পরিষদ আয়াতোল্লা আলি খামেনিকে নতুন সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত করে।
