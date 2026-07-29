ওপেন ফায়ার পাক সেনার, রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল লাশ! 'ওরা ভারতের মতোই শত্রু', PoK-এ ৩২ কাশ্মিরীকে খুনে সাফাই নির্লজ্জ পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ওরা ভারতের মতোই শত্রু।' পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বিক্ষোভকারীদের হত্যার সমর্থনে মন্তব্য পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফের। PoK-এ পাকবাহিনীর হিংসাত্মক দমনপীড়ন ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর গুলি চালানোর ঘটনাকে সমর্থন করলেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে চলমান অস্থিরতা ও উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই খোয়াজা আসিফের মন্তব্যে ফের নতুন করে ঘি ঢালল বিতর্কে।
গত ২ দিনে পাক অধিকৃত কাশ্মীর বা PoK-এর রাওয়ালাকোট এলাকায় পাক সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩২ জন কাশ্মীরি বিক্ষোভকারী। নির্মমভাবে PoK-এর কাশ্মীরি বিক্ষোভকারীদের হত্যা করেছে পাক সেনা। সেই ঘটনার পরই সামনে এল খোয়াজা আসিফের এই বক্তব্য। এক্স হ্যান্ডেলে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "আমি আজাদ কাশ্মীরের বিক্ষোভকারীদের ভারতের মতো একই শ্রেণিতে রাখি ও তাদেরও ভারতের মতোই শত্রু মনে করি।"
গত ৫ জুন থেকে উত্তপ্ত পিওকে। অস্থির পাক অধিকৃত কাশ্মীরে শুরু হওয়া রক্তক্ষয়ী বিক্ষোভে এখনও পর্যন্ত ৯০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় বেশ কিছু ভিডিয়ো সামনে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী মিরপুর শহরে সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে ওপেন ফায়ার করছে। তারপর নিথর দেহগুলো গাড়িতে তুলছে। নিহতদের বেশিরভাগই 'জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি' (JAAC)-র কর্মী।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিয়োতে ধরা পড়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তাণ্ডব। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, পাক সেনাবাহিনীর বর্বরতার হাত থেকে বাঁচতে মানুষ প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছে। রাস্তার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে লাশ, উলটে থাকা মোটরসাইকেল। মানবাধিকার লংঘনের প্রতিবাদে প্রচুর সংখ্যক মানুষ রাজপথে নেমেছিলেন। তখনই পুলিস গুলি চালায় বলে অভিযোগ।
"I put the protesters of PojK in the same category as India and consider them as enemies": Pak Def Min Khawaja Asif pic.twitter.com/YS9NzhW9Jf— OsintTV (@OsintTV) July 28, 2026
মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সরব হওয়ায় পাক সরকার এই সংগঠনটিকে ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। নিহতদের মধ্যে এই সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য উমর নাজিরের ছোট ভাই উসমান নাজিরও রয়েছেন।
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