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ওপেন ফায়ার পাক সেনার, রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল লাশ! 'ওরা ভারতের মতোই শত্রু', PoK-এ ৩২ কাশ্মিরীকে খুনে সাফাই নির্লজ্জ পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

Khawaja Asif: ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী মিরপুর শহরে সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে ওপেন ফায়ার করছে। তারপর নিথর দেহগুলো গাড়িতে তুলছে। রাস্তার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে লাশ। পাক সেনাবাহিনীর বর্বরতার হাত থেকে বাঁচতে মানুষ প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছে।

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 29, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:24 PM IST
ওপেন ফায়ার পাক সেনার, রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল লাশ! 'ওরা ভারতের মতোই শত্রু', PoK-এ ৩২ কাশ্মিরীকে খুনে সাফাই নির্লজ্জ পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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