Khokan Chandra Das Murder: কুপিয়ে-পুড়িয়ে হত্যা হিন্দু ব্যবসায়ীকে! টাকা নেই, খাবার নেই! নিহত খোকন দাসের স্ত্রীর মুখে বাংলাদেশে দিন কাটানোর ভয়াবহতা...

Khokan Chandra Das Murder: কুপিয়ে-পুড়িয়ে হত্যা হিন্দু ব্যবসায়ীকে! টাকা নেই, খাবার নেই! নিহত খোকন দাসের স্ত্রীর মুখে বাংলাদেশে দিন কাটানোর ভয়াবহতা...
Khokan Chandra Das family is in crisis in Bangladesh: আমরা চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। একমাত্র আয়ের জায়গা ছিল ওই দোকানটি। এখন সেটিও বন্ধ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউনূসের বাংলাদেশে বর্বরতার চূড়ান্ত। কুপিয়ে-পুড়িয়ে হত্যা হিন্দু ব্যবসায়ী খোকন দাসকে। আর তারপর থেকেই বাংলাদেশে চরম সংকটের মধ্যে দিন কাটছে নিহত খোকন দাসের পরিবারের। একদিকে নিরাপত্তাহীনতা, অন্যদিকে আর্থিক অনিশ্চয়তা। দিশাহারা পরিবার। বন্ধ দোকান, বন্ধ ব্যবসা।
২০ বছর আগে বাংলাদেশের কেউরভাঙা বাজারে ওষুধের দোকান খুলেছিলেন খোকন চন্দ্র দাস। বাড়তি আয়ের আশায় সেই দোকানের ভিতরেই শুরু করেন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ব্যবসা। তাঁর নিজে হাতে তৈরি এই প্রতিষ্ঠানের আয়েই বৃদ্ধ বাবা, স্ত্রী ও ৩ সন্তানকে নিয়ে স্বাচ্ছন্দে চলছিল সংসার। কিন্তু খোকন দাস নিহত হওয়ার পরই ওই দোকান চালানোর মতো আর কেউ নেই সংসারে। ফলে আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।
নিহত খোকন দাসের স্ত্রী সীমা দাস বলেন, আমরা চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। আমাদের সংসার চালানোর জন্য একমাত্র আয়ের জায়গা ছিল ওই দোকানটি। এখন সেটিও বন্ধ। ব্যবসা চালানোর মতো লোক আমাদের পরিবারে এই মুহূর্তে নেই। আবার মামলা তুলতেও চাপ দিতে পারে ধৃতদের বাড়ির লোক সব মিলিয়ে চরম অনিশ্চয়তা। সীমা দাস আরও জানান, বড় ছেলে কাজের সন্ধানে রাশিয়ায় গিয়েছে। কিন্তু সেখানেও সে কোনও আয় করতে পারছে না। বৃদ্ধ শ্বশুর ও সন্তানদের নিয়ে কীভাবে সংসার চালাবেন, ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না সীমা।
শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলার তিলই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন খোকন চন্দ্র দাস। কেউরভাঙা বাজারে তাঁর ওষুধ ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের দোকান ছিল। বৃদ্ধ বাবা, স্ত্রী ও ৩ ছেলে- বড় ছেলে বিশ্বজিৎ দাস (২১), মেজ ছেলে শান্ত দাস (১৬) ও ছোটো ছেলে আদর দাস (৪)- কে নিয়েই ছিল ব্যবসায়ী খোকন চন্দ্র দাসের সংসার। বড় ছেলে বিশ্বজিৎ এইচএসসি পাস করার পর গত বছর কাজের সন্ধানে রাশিয়ায় যান। মেজ ছেলে শান্ত দাস স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণির ছাত্র।
গত বুধবার রাতে তিলই এলাকাতেই খোকন চন্দ্র দাসকে কুপিয়ে, তারপর তাঁর গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় বর্বরের দল। শনিবার সকালে ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই খোকন দাসের মৃত্য়ু হয়। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতরা হল সোহাগ খান (২৮), রাব্বি মোল্যা (২৪) ও পলাশ সরদার (২৫)।
প্রসঙ্গত, নিহত খোকন দাস তাঁর হত্যাকারীদের চিনতে পেরেছিলেন। হাসপাতালের বেডে শুয়েই দেওয়া জবানবন্দিতে তিনি তাদের নাম বলে যান। তাঁর ভিত্তিতেই অভিযোগ দায়ের করেন খোকন দাসের বৃদ্ধ বাবা। দায়ের হয় মামলা। পুলিস জানিয়েছে, খোকনের পরিবারকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। দ্রুত মামলার বিচারের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু তাতে ভরসা পাচ্ছেন না প্রিয়জনকে হারানো অসহায় সীমার মন।
