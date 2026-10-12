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জরুরি অবস্থা জারি হতেই টানটান নাটক! গৃহবন্দি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, আটক শীর্ষ নেতৃত্ব

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায় জরুরি অবস্থা জারি করেছেন প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি। এর পরই পিটিআই-এর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আলি আমিন গান্দাপুরকে গৃহবন্দি এবং সোহেল আফ্রিদি-সহ শীর্ষ নেতাদের আটক করা হয়েছে। 

Written BySoumita Khan
Published: Oct 12, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Oct 12, 2026, 09:08 AM IST
জরুরি অবস্থা জারি হতেই টানটান নাটক! গৃহবন্দি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, আটক শীর্ষ নেতৃত্ব

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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