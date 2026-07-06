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প্রতিশোধের আগুনে তেহরান! ট্রাম্প-নেতানিয়াহুকে হত্যার হুমকি, আত্মগোপন ভেঙে প্রকাশ্যে ইরানি নেতারা

Trump and Netanyahu: চার মাস পর আয়োজিত এই শেষকৃত্যে লাখো মানুষ অংশ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে হত্যার ডাক দেয়। লাল পতাকা ও স্লোগানে পুরো এলাকা প্রতিশোধের আবহে রূপ নেয়।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 06, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:09 AM IST
প্রতিশোধের আগুনে তেহরান! ট্রাম্প-নেতানিয়াহুকে হত্যার হুমকি, আত্মগোপন ভেঙে প্রকাশ্যে ইরানি নেতারা
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bollywood Life

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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