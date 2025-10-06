English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

King Mswati III viral video: বাজা তোরা, রাজা যায়! এক নৃপতির ১৫ স্ত্রী, ৩০ সন্তান আর ১০০ সেবক... প্লেন থেকে নামতেই তাঁর পরাক্রমে এয়ারপোর্টে লকডাউন...

Eswatini King's Royal visit to Abu Dhabi: আফ্রিকার ছোট্ট একটা দেশ এসওয়াতিনি-এর রাজা মসওয়াতি তৃতীয় আবারও বিশ্বজোড়া আলোচনার কেন্দ্রে। সম্প্রতি আবুধাবি বিমানবন্দরে তাঁর রাজকীয় আগমন ঘিরে এমন এক দৃশ্য তৈরি হয়েছিল যে, তিনটি টার্মিনালের কাজকর্ম থমকে যায়, আর বিমানবন্দরে জারি হয় অস্থায়ী লকডাউন!

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 6, 2025, 08:15 PM IST
King Mswati III viral video: বাজা তোরা, রাজা যায়! এক নৃপতির ১৫ স্ত্রী, ৩০ সন্তান আর ১০০ সেবক... প্লেন থেকে নামতেই তাঁর পরাক্রমে এয়ারপোর্টে লকডাউন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালের ১০ জুলাই, রাজা মসওয়াতি নিজের প্রাইভেট জেটে নামেন সংযুক্ত আরব আমিশাহীর মাটিতে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ১৫ জন স্ত্রী, তাঁদের ৩০ জন সন্তান ও প্রায় ১০০ জন কর্মচারী—যাদের ভিড়ে বিমানবন্দর মুহূর্তে পরিণত হয় রাজপ্রাসাদে। ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই দর্শকরা মুগ্ধ আর কেউ কেউ হতবাক! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Add Zee News as a Preferred Source

A post shared by FUN FACTORSS 1M™ (@fun_factorss)

ভিডিওতে দেখা যায়, রাজা ঐতিহ্যবাহী চিতাবাঘের ছাপওয়ালা পোশাকে সজ্জিত, পাশে রঙিন আফ্রিকান পোশাকে তাঁর স্ত্রীগণ। রাজপরিবারের কর্মচারীরা সামলাচ্ছেন লাগেজ, স্যালুট করছেন রাজাকে, কেউ বা হাঁটু গেড়ে প্রণাম করছে। এমন দৃশ্য যেন কোনও ঐতিহাসিক সিনেমার বাস্তব রূপ!

আরও পড়ুন: দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর মৌলিক গবেষণার জন্য চিকিৎসায় নোবেল তিন গবেষকের

এই মসওয়াতি তৃতীয়ই আফ্রিকার শেষ সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান রাজা। ১৯৮৬ সাল থেকে শাসন করছেন তিনি। তাঁর পিতা, প্রাক্তন রাজা সোবুজা দ্বিতীয়ের ছিল ৭০-এরও বেশি স্ত্রী, প্রায় ২১০ জন সন্তান ও প্রায় ১০০০ নাতি-নাতনি!

রাজা মসওয়াতির সম্পদ প্রায় এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার বলে জানা যায়, যা তাঁকে বিশ্বের অন্যতম ধনী রাজাদের একজন করে তুলেছে। যদিও তাঁর দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে, যা নিয়ে সমালোচনার শেষ নেই।

আরও পড়ুন: অক্টোবরে ৯০ ডিগ্রি? শরৎশেষে এ কী মরণ-গরম? ভয়াল তাপপ্রবাহে ভাঙছে অতীতের সব রেকর্ড, হাঁসফাঁস...

প্রতি বছর ‘রিড ডান্স’ নামের ঐতিহ্যবাহী উৎসবে রাজা নতুন স্ত্রী নির্বাচন করেন—এই প্রথা আফ্রিকা জুড়ে যেমন আগ্রহ, তেমনি বিতর্কও কম নয়।

অন্যদিকে,  ভিডিওটি ভাইরাল হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মিমের বন্যা! কেউ কেউ লিখেছেন— “রাজা নয়, এ যেন গোটা একটা গ্রাম নেমে পড়েছে বিমানে!”

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Abu DhabiAirportESwatiniInstagram viral videoLockdownRoyaltySouthern AfricaSwazilandUnited Arab EmiratesViral News
পরবর্তী
খবর

Laxmi Puja 2025: লক্ষ্মীর আরাধনায় মুখরিত পিটারবোরো! দক্ষিণ গ্রোভ কমিউনিটি সেন্টারে মিলন ক্ষেত্র
.

পরবর্তী খবর

Hospital Fire: সরকারি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড! মৃত কমপক্ষে...