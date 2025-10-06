King Mswati III viral video: বাজা তোরা, রাজা যায়! এক নৃপতির ১৫ স্ত্রী, ৩০ সন্তান আর ১০০ সেবক... প্লেন থেকে নামতেই তাঁর পরাক্রমে এয়ারপোর্টে লকডাউন...

King Mswati III viral video: বাজা তোরা, রাজা যায়! এক নৃপতির ১৫ স্ত্রী, ৩০ সন্তান আর ১০০ সেবক... প্লেন থেকে নামতেই তাঁর পরাক্রমে এয়ারপোর্টে লকডাউন...
Eswatini King's Royal visit to Abu Dhabi: আফ্রিকার ছোট্ট একটা দেশ এসওয়াতিনি-এর রাজা মসওয়াতি তৃতীয় আবারও বিশ্বজোড়া আলোচনার কেন্দ্রে। সম্প্রতি আবুধাবি বিমানবন্দরে তাঁর রাজকীয় আগমন ঘিরে এমন এক দৃশ্য তৈরি হয়েছিল যে, তিনটি টার্মিনালের কাজকর্ম থমকে যায়, আর বিমানবন্দরে জারি হয় অস্থায়ী লকডাউন!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালের ১০ জুলাই, রাজা মসওয়াতি নিজের প্রাইভেট জেটে নামেন সংযুক্ত আরব আমিশাহীর মাটিতে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ১৫ জন স্ত্রী, তাঁদের ৩০ জন সন্তান ও প্রায় ১০০ জন কর্মচারী—যাদের ভিড়ে বিমানবন্দর মুহূর্তে পরিণত হয় রাজপ্রাসাদে। ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই দর্শকরা মুগ্ধ আর কেউ কেউ হতবাক!
ভিডিওতে দেখা যায়, রাজা ঐতিহ্যবাহী চিতাবাঘের ছাপওয়ালা পোশাকে সজ্জিত, পাশে রঙিন আফ্রিকান পোশাকে তাঁর স্ত্রীগণ। রাজপরিবারের কর্মচারীরা সামলাচ্ছেন লাগেজ, স্যালুট করছেন রাজাকে, কেউ বা হাঁটু গেড়ে প্রণাম করছে। এমন দৃশ্য যেন কোনও ঐতিহাসিক সিনেমার বাস্তব রূপ!
এই মসওয়াতি তৃতীয়ই আফ্রিকার শেষ সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান রাজা। ১৯৮৬ সাল থেকে শাসন করছেন তিনি। তাঁর পিতা, প্রাক্তন রাজা সোবুজা দ্বিতীয়ের ছিল ৭০-এরও বেশি স্ত্রী, প্রায় ২১০ জন সন্তান ও প্রায় ১০০০ নাতি-নাতনি!
রাজা মসওয়াতির সম্পদ প্রায় এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার বলে জানা যায়, যা তাঁকে বিশ্বের অন্যতম ধনী রাজাদের একজন করে তুলেছে। যদিও তাঁর দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে, যা নিয়ে সমালোচনার শেষ নেই।
প্রতি বছর ‘রিড ডান্স’ নামের ঐতিহ্যবাহী উৎসবে রাজা নতুন স্ত্রী নির্বাচন করেন—এই প্রথা আফ্রিকা জুড়ে যেমন আগ্রহ, তেমনি বিতর্কও কম নয়।
অন্যদিকে, ভিডিওটি ভাইরাল হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মিমের বন্যা! কেউ কেউ লিখেছেন— “রাজা নয়, এ যেন গোটা একটা গ্রাম নেমে পড়েছে বিমানে!”
