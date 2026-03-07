Blue Sparrow Missile Eliminates Khamenei: নীল চড়াই মহাকাশ থেকে ছুটে এসে মেরে দিয়ে গেল খামেইনিকে, অবিশ্বাস্য...

Blue Sparrow Missile Eliminates Khamenei: নীল চড়াই মহাকাশ থেকে ছুটে এসে মেরে দিয়ে গেল খামেইনিকে, অবিশ্বাস্য...
Blue Sparrow Missile : ব্লু স্প্যারো প্রায় ৬.৫ মিটার লম্বা এবং এর ওজন প্রায় ১.৯ টন। সাধারণত যুদ্ধবিমান থেকে এটি ছোড়া হয়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিজের নিরাপদ আশ্রয়েই উড়ে এসে পড়েছিল ইসরায়েলি মিসাইল। পাক্কা তথ্যের ভিত্তিতে ইসরায়েলি জেট হামলা চালায় তেহরানে। প্রায় ৩০টির বেশি বোমা এসে পড়ে তেহরানে। তাতেই নিহত হন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেইনি। শোনা যাচ্ছে খামেইনিকে হত্যার জন্য ইসরায়েল ছুড়েছিল একটি মিসাইল-নাম ব্লু স্প্যারো(Blue Sparrow)।
ইসরায়েলের ‘ব্লু স্প্যারো’ হল যুদ্ধবিমান থেকে নিক্ষেপযোগ্য একটি অত্যাধুনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। এটিকে অনেক সময় ‘স্পেস মিসাইল’ বা মহাকাশ ক্ষেপণাস্ত্র বলা হয়, কারণ লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার আগে এটি অনেক উপরে উঠে যায়। ক্ষেপণাস্ত্রটি প্রথমে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমানা পর্যন্ত উঠে যায় এবং সেখান প্রবল গতিতে নিচে নেমে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে।
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্য়মের খবর অনুযায়ী, ইসরায়েলের এই ভয়ংকর ক্ষেপণাস্ত্রটির পাল্লা ২,০০০ কিলোমিটার। এটি উঠে যায় বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমায়। তাই এটিকে মহাকাশ থেকে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র বলা হয়। ব্লু স্প্যারো প্রায় ৬.৫ মিটার লম্বা এবং এর ওজন প্রায় ১.৯ টন। সাধারণত যুদ্ধবিমান থেকে এটি ছোড়া হয় এবং এটি ব্যালিস্টিক গতিপথ অনুসরণ করে। এরপর ক্ষেপণাস্ত্রটি একটি ‘রি-এন্ট্রি ভেহিকল’মুক্ত করে, যা প্রচণ্ড গতিতে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে।
প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের বক্তব্য, ব্লু স্প্যারো ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাকে এমনভাবে উন্নত করা হয়েছে যাতে যুদ্ধবিমান থেকে অনেক দূর থেকেই এটি ছোঁড়া যায়। এর ফলে বিমানগুলো শত্রুর শক্তিশালী আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নজরে না পড়েই লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাতে পারে। ‘ব্লু স্প্যারো’-র আরও দুটি সংস্করণ রয়েছে। এগুলি হল ‘ব্ল্যাক স্প্যারো’ ও ‘সিলভার স্প্যারো’।
মারাত্মক এই ক্ষেপণাস্ত্রটি তৈরি করেছে ইসরায়েলের আরমামেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। যেহেতু এই ক্ষেপণাস্ত্রটি আকাশ বা বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তর থেকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আঘাত হানে, তাই এটিকে মাঝপথে ঠেকানো বা আটকানো প্রায় অসম্ভব। এ কারণেই ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনির কার্যালয়ে হামলার মতো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ মিশনে এটি ব্যবহার করা হয়।
