Iran Israel war: বিশ্বের জ্বালানি যাতায়াতের জন্য হরমুজ প্রণালী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল মোড়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এই পথ দিয়ে প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৩৫টি জাহাজ চলাচল করত  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 7, 2026, 08:47 PM IST
Iran Israel war: হরমুজে যাতায়াতকারী জাহাজগুলির উপরে বসছে ট্যাক্স, মাসে কত আয় হতে পারে ইরানের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান আমেরিকার দেওয়া শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। ইরানের দাবি, যেকোনো শান্তি পরিকল্পনায় এই যুদ্ধের একটি স্থায়ী সমাধান থাকতে হবে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই যুদ্ধ থামানোর জন্য কোনো সাময়িক ব্যবস্থা তারা মেনে নেবে না।

অন্যদিকে, বিশ্বের মোট অপরিশোধিত তেলের প্রায় ২০ শতাংশ যে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াত করে, সেটি খুলে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে আমেরিকা। এই প্রণালীটি ইরানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এটি খুলে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালালেও ইরান তাদের অবস্থানে অনড়। উত্তেজনা এতটাই বেড়েছে যে, ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ অত্যন্ত কড়া ও বিতর্কিত ভাষায় ইরানকে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু ইরান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তারা কোনো চাপের মুখে নতি স্বীকার করবে না। এখন প্রশ্ন হরমুজ প্রণালী আটকে তেলাবাহী জাহাজগুলি থেকে ট্যাক্স আদায় করে কত আয় করতে পারে ইরান?

বিশ্বের জ্বালানি যাতায়াতের জন্য হরমুজ প্রণালী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল মোড়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এই পথ দিয়ে প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৩৫টি জাহাজ চলাচল করত। এসব জাহাজে প্রতিদিন প্রায় ২ কোটি থেকে ২.৫ কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল বহন করত। এই তেলের বেশিরভাগ অংশই যেত ভারত, চিন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো এশিয় দেশগুলোতে। ফলে এই পথ বন্ধ হওয়া মানে এশিয়ার দেশগুলোর জন্য বড় বিপদ।

মাত্র ৩৩ কিলোমিটার চওড়া এই জলপথটির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দুটি দেশ— ইরান ও ওমান। যুদ্ধ শুরুর পরপরই ইরান সাফ জানিয়ে দেয় যে, তারা কোনো জাহাজ চলাচল করতে দেবে না। সেই হুমকি কার্যকর করতে তারা তেলের ট্যাঙ্কার ও বাণিজ্যিক জাহাজে মিসাইল এবং ড্রোন হামলা শুরু করে। এসব হামলার কারণে জাহাজের বিমা এবং ভাড়ার খরচ বহুগুণ বেড়ে গেছে। ফলে জাহাজ চলাচল প্রায় থমকে দাঁড়িয়েছে।

জানা যাচ্ছে, পর্দার আড়ালে আলোচনার পর সীমিত কিছু জাহাজকে ওই পথ দিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে এর বদলে প্রতিটি জাহাজকে প্রায় ২০ লক্ষ মার্কিন ডলার 'টোল' বা কর দিতে হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। মজার ব্যাপার হলো, এই টাকা নেওয়া হচ্ছে চিনা মুদ্রায়। 

ভারত সরকার গত মাসে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা কোনো ধরনের টোল দেয়নি। জাহাজ মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বলেন, "হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলের জন্য কোনো আলাদা 'অনুমতি' নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কখন জাহাজ চলবে বা চলবে না, সেটা সম্পূর্ণ জাহাজ কোম্পানি এবং ভাড়াটেদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।"

যদি এই টোল আদায়ের বিষয়টি স্থায়ী রূপ পায়, তবে ইরানের সামনে আয়ের এক বিশাল রাস্তা খুলে যাবে। জাহাজ প্রতি যদি গড়ে ১০ থেকে ১৫ লক্ষ ডলারও ধরা হয়, তবে শুধুমাত্র তেলবাহী ট্যাঙ্কারগুলো থেকেই ইরানের মাসে প্রায় ৪৫০ কোটি ডলার (৪.৫ বিলিয়ন) বা ৪০৫০০ কোটি টাকা আয় হতে পারে।

হরমুজ প্রণালীর এই অস্থিরতা ও ইরানের সম্ভাব্য 'টোল' আদায়ের ফলে ভারতের ওপর বড় ধরনের অর্থনৈতিক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জাহাজের ভাড়া, বিমা এবং অতিরিক্ত টোলের খরচ শেষ পর্যন্ত আমদানিকৃত তেলের ওপরই পড়বে। এর ফলে ভারতের বাজারে তেলের দাম বাড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

গোল্ডম্যান স্যাকস-এর মতে, এই পরিস্থিতির কারণে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম ৪ থেকে ১৫ ডলার পর্যন্ত বাড়তে পারে। আবার অক্সফোর্ড ইকোনমিক্স-এর মতে, এই বৃদ্ধি ২৫ ডলার পর্যন্তও হতে পারে।

ভারত সরকার এখন পর্যন্ত আমজনতাকে তেলের দামের এই ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর শুল্ক কমিয়ে তেল সংস্থাগুলোর চাপ কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে, তবে প্রিমিয়াম পেট্রোল ও বিমানের জ্বালানির (Jet Fuel) দাম ইতিমধ্যেই বেড়েছে।

ভারত আগে তার প্রয়োজনের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ তেল এই হরমুজ প্রণালী দিয়ে আনত। বিকল্প উৎস থেকে তেল আনার চেষ্টা চললেও, এই বিশাল ঘাটতি দ্রুত পূরণ করা কঠিন।

শুধু তেলের জাহাজ নয়, গ্যাসের জাহাজ থেকেও ইরান মাসে প্রায় ৮০ কোটি ডলার আয় করতে পারে। আন্তর্জাতিক মহল মনে করছে, এশিয়ার দেশগুলোর পকেট কেটে ইরান এই টাকা দিয়ে তাদের যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিকাঠামো গড়বে এবং নতুন করে মিসাইল ও ড্রোন কিনবে।

