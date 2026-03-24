English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  Prediction on Iran Israel War: এই তো সবে শুরু, আরও অনেককিছুই ঘটা বাকী, ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ নিয়ে হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী জীবন্ত নাস্ত্রাদামুসের

Prediction on Iran Israel War: 'এই তো সবে শুরু, আরও অনেককিছুই ঘটা বাকী', ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ নিয়ে হাড়হিম ভবিষ্যদ্বাণী জীবন্ত নাস্ত্রাদামুসের

Prediction on Iran Israel War: ৩৯ বছর বয়সী এই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা আগে থেকেই ২০২৬ সালের জন্য কিছু ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণীর তালিকা প্রকাশ করেছেন

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 24, 2026, 08:58 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রায় একমাস হতে চলল ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ। কোথায় এর শেষ তা বোঝার কোনও লক্ষণ নেই। হরমুজ প্রণালী আটকে দিয়ে বিশ্বের বহু দেশকে এক সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে ইরান। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান কী ভাবে? নাকি এই যুদ্ধের জল আরও গড়াবে? এনিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন জীবন্ত নাস্ত্রাদামুস বলে পরিচিত অ্য়াথোস স্য়ালোমে।

Add Zee News as a Preferred Source

ব্রাজিলের এই ভবিষ্যদ্রষ্টা ইরান যুদ্ধ সম্পর্কে হাড়হিম কিছু ভবিষ্যদাবাণী করেছেন। এই প্যারা-সাইকোলজিস্ট বা অতিন্দ্রীয় গবেষক দাবি করেছেন যে, তিনি আগে থেকেই বিশ্বের বড় বড় কিছু ঘটনার কথা নির্ভুলভাবে বলে দিয়েছিলেন—যার মধ্যে কোভিড-১৯ অতিমারি এবং রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর বিষয়টিও ছিল। আর এখন তিনি যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিয়ে তার মতামত বা ভবিষ্যদ্বাণী দিচ্ছেন।

৩৯ বছর বয়সী এই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা আগে থেকেই ২০২৬ সালের জন্য কিছু ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণীর তালিকা প্রকাশ করেছেন। তার ধারণা, এই বছরে বিশ্বে বড় ধরনের ওলটপালট এবং পৃথিবী বদলে দেওয়ার মতো কিছু ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।

অ্যাথোস দাবি করেছেন যে, তিনি তার আগের একটি ভবিষ্যদ্বাণীতেই বলেছিলেন—"২০২৬ সালের দ্বিতীয় অর্ধে(এপ্রিল-জুন) মধ্যেই ইসরায়েল সরাসরি ইরানের ওপর হামলা চালাবে। এই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা আরও বলেন: "বর্তমানে যেসব ঘটনা ঘটছে, তা দেখে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে আমার সেই দেখা স্বপ্ন বা ভবিষ্যদ্বাণীটি এখন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।

তবে এই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা সতর্ক করে বলেছেন যে, এটি তো কেবল শুরু। তার মতে, "যদিও প্রথম হামলাটি পরিকল্পনা মতোই ঘটেছে, কিন্তু ইরানের বিরুদ্ধে আরও অনেক কিছু ঘটা এখনো বাকি আছে।"

তিনি আরও বলেন, "তেহরানের (ইরান) পাল্টা জবাব এবং এই অঞ্চলে তাদের মিত্রদের সক্রিয় হওয়া এটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এই লড়াইটি এমন এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে (War of attrition) রূপ নিতে পারে যা আগে কখনো দেখা যায়নি। এই যুদ্ধে আধুনিক প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি এবং ভয়াবহ সাইবার হামলার ব্যবহার দেখা যাবে।"

ব্রাজিলিয়ান এই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা দাবি করেন যে, তিনি অনেক আগে থেকেই এক 'অদৃশ্য যুদ্ধ' এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পালস (EMP) ও সাইবার হামলার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের অবকাঠামো ভেঙে পড়ার ব্যাপারে সতর্ক করে আসছিলেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author
Tags:
Iran Israel warPrediction on Iran Israel WarAthos SaloméLiving Nostradamus
