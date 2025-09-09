English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nepal Unrest: আতঙ্কে পদ ছাড়লেন প্রধানমন্ত্রী ওলি, কী কারণে নেপালে এই ভয়ংকর ক্ষোভ, জানুন ৪ পয়েন্টে

Nepal  Unrest: নেপাল সরকার ২৬টি সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম বন্ধ করে দেয়। এর মধ্যে ছিল ফেসবুক, হোওয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, এক্স, ইউটিউব। ওইসব মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীর অভিযোগে সরব হচ্ছিলেন সাধারণ মানুষ

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 9, 2025, 03:37 PM IST
Nepal Unrest: আতঙ্কে দেশ ছাড়লেন প্রধানমন্ত্রী ওলি! কী কারণে নেপালে এই ভয়ংকর ক্ষোভ, জানুন ৪ পয়েন্টে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে তরুণ প্রজন্মের বিক্ষোভের চাপে শেষপর্যন্ত ইস্তফা দিলেন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। এমনটা শোনা যাচ্ছে যে সেনার চাপেই পদ ছাড়লেন ওলি। শাসকদল, বিরোধী দলের নেতা তো বটেই রাষ্ট্রপতি, বিরোধী দলনেতার বাড়িতে হামলা চালাল তরুণরা। দেশের অর্থমন্ত্রকে লাথি মারতে মারতে নিয়ে যায় বিক্ষোভকারীরা। শাসকদলের কার্যালয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। একেবারে শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল নেপালে। 

ক্ষোভ আগে থেকেই ছিল। গোটা বিক্ষোভ একেবারে রাস্তায় নেমে এল গত ৪ সেপ্টেম্বর। ওইদিন, নেপাল সরকার ২৬টি সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম বন্ধ করে দেয়। এর মধ্যে ছিল ফেসবুক, হোওয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, এক্স, ইউটিউব। ওইসব মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীর অভিযোগে সরব হচ্ছিলেন সাধারণ মানুষ। ওইদিন, সরকারের টেলিকম মন্ত্রকের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয় নন-রেজিস্টার সব অ্যাপ বন্ধ করে দেওয়া হল। ওই ঘোষণার পরপরই রাস্তায় নেমে এসে তোলপাড় শুরু করেন সাধারণ মানুষ। এদিকে, বিক্ষোভ দমন করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের, আহত হয়েছেন ৪০০ জন।

সোশ্যাল মিডিয়া থেকে যে বিক্ষোভ এখন রাস্তায় নেমে এসেছে তার পেছনে কারণ কী?

শাসক দলের দুর্নীতি

দেশের তরুণ প্রজন্ম বরাবারই অভিযোগ তুলছিলেন শাসক ও বিরোধী দলের রাজনীতিকরা প্রবল দুর্নীতিপরায়ণ। ২০১৭ সালে নেপাল সরকার একটি এয়ারবাস বিমান কেনে। তাতে সরকারের প্রচুর ক্ষতি হয়। এনিয়ে তীব্র হয়ে ওঠে অসন্তোষ। বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে ওই কেনাবেচার ক্ষেত্রে।

নেপো বেবিজ

বিক্ষোভকারীদের একাংশের বক্তব্য, রাজনীতিবিদদের ছেলেপুলেদের জীবনযাত্রা জনসাধারণের নজর কাড়ছিল। তাদের ডিজাইনার পোশাক, বিলাসবহুল বিদেশি গাড়ি, দামি বাড়ি, ঘনঘন বিদেশ ভ্রমণ মানুষকে অতিষ্ট করে তুলেছিল। সেই জায়গায় সাধারণ মানুষের জীবনযাপনই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল।  সোশাল মিডিয়ায় অনেকে লিখছেন, নেপালের প্রধানমন্ত্রীর মাসিক আয় ৬৫ হাজার টাকা। তার পরেও তার পরিবারের সম্পত্তির পরিমাণ আকাশছোঁয়া। 

কাজ নেই

কোনও কোনও মহল থেকে বলা হচ্ছে রোজ কাজের সন্ধানে দেশ ছাড়ছেন ৫০০০ মানুষ। কারণ দেশে কাজ নেই, কাজ থাকলেও বেতন নেই । এতেই ক্ষেপে উঠেছিলেন মানুষজন।

বিদেশি আয়

দেশের জিডিপির ৩৩ শতাংশ আসে দেশের বাইরে কাজ করা নেপালিদের কাছ থেকে। আর তা করতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে জনগনের। অন্যদিকে, দেশের রাজনীতিক নেতাদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা মানুষকে ভেতর থেকে ক্ষেপিয়ে তুলছিল।

