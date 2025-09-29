English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Durga Puja 2025: জার্মানিতে কলকাতার বনেদিয়ানা! ফ্রাঙ্কফুর্টের 'চক্রবর্তী বাড়ির পুজো'য় মুগ্ধ বিদেশিরাও

Durga Puja Celebration In Germany: জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টের কাছে এক বাঙালি পরিবারে পুজো হচ্ছে সম্পূর্ণ ঘরোয়া ও পারিবারিক আবহে, যেখানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই সামিল। এটি শুধু একটি বাড়ির পুজো নয়, বরং প্রবাসে থাকা বাঙালিকে নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখার এক অনন্য প্রয়াস।

রজত মণ্ডল | Sep 29, 2025
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যখন কলকাতার অলিগলিতে প্যান্ডেল বাঁধার তোড়জোড় চলছে, তখন হাজার হাজার মাইল দুরে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে সেজে উঠছে এক বাঙালি বাড়ি। গত পাঁচ বছর ধরে এখানে এক নিজস্ব ঐতিহ্য তৈরি করেছে 'চক্রবর্তী বাড়ির পুজো'। এটি নিছকই একটি পারিবারিক পুজো, কিন্তু তার আন্তরিকতায় তা ছাপিয়ে গিয়েছে অনেক বারোয়ারি পুজোকেও।

ফ্রাঙ্কফুর্টে দুর্গাপুজো নতুন নয়। কিন্তু এই 'চক্রবর্তী বাড়ির পুজো' ব্যতিক্রমী। সম্পূর্ণ পারিবারিক আবহে, ষোলোআনা বাঙালি প্রথা আর ঐতিহ্য মেনে এই পুজো করা হয়। বাড়ির কর্ত্রী শতাব্দী চক্রবর্তীর প্রয়াত মা বিদিশা বসুর স্বপ্ন ছিল, জার্মানিতে তাঁর মেয়ের বাড়িতে দুর্গাপুজো হবে। ২০২০ সালের কোভিড আবহে যখন সব পুজো বন্ধ, তখন অনলাইনে এই পুজো শুরু করেন চক্রবর্তী দম্পতি। ধীরে ধীরে এই উদ্যোগে যুক্ত হন তাঁদের বন্ধু-প্রতিবেশীরা। এখন এটি কেবল একটি পরিবারের পুজো নয়, বরং 'বর্ধিত পরিবার'-এর মিলনস্থল।

এই পুজোর মূল আকর্ষণ হল, এর নিজস্বতা আর আন্তরিকতা। এখানে কোনো পুজো কমিটি নেই, নেই কোনো চাঁদার বাধ্যবাধকতা। সবাই স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পুজোর কাজে হাত লাগান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু, জৈন, শিখ, খ্রিস্টান, ইহুদি, জার্মান, আমেরিকান, আফ্রিকান সহ বহু মানুষ এই উৎসবে সামিল হন। শুধুমাত্র জার্মানি নয়, নেদারল্যান্ডস, স্পেন, অস্ট্রিয়া ও বেলজিয়াম থেকেও বন্ধুরা আসেন এই পারিবারিক উৎসবে যোগ দিতে। পুজোর পুরোহিত স্বয়ং বাড়ির কর্তা সপ্তর্ষি চক্রবর্তী। কলকাতার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অসীম ভৌমিক তৈরি করেন প্রতিমা। পুজোকে ঘিরে দু'মাস আগে থেকেই শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মহড়া। এ বছর বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে শ্রুতিনাটক ও শাস্ত্রীয় নৃত্য। বাড়ির মহিলারা পরিবেশন করবেন লোকনৃত্য। এই পুজো প্রবাসে থাকা বাঙালিকে নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়, জানালেন রাজকৃষ্ণ পাল।

আর পুজো মানেই তো পেটপুজো! খিচুড়ি, লাবড়া, লুচি-ভাজা থেকে শুরু করে ইচোঁড়ের কালিয়া, ছানার ডালনা— সবই রান্না হয় বাড়ির মেয়ে-বউদের হাতে। দশমীর ভোজ হয় বাসন্তী পোলাও আর পাঁঠার মাংস দিয়ে। এই ছোট ছোট বিষয়গুলিই ফ্রাঙ্কফুর্টের এই বাড়িটিকে যেন বাগবাজার বা ম্যাডক্স স্কোয়ারের অংশ করে তোলে। এই পুজো প্রমাণ করে, দেশ থেকে দুরে থাকলেও বাঙালির হৃদয় থেকে দুর্গাপুজোকে দুরে সরানো যায় না।

 

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়।

