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নিশানায় প্রধানমন্ত্রী, সংসদেও এবার 'ডিম থেরাপি'! ভাইরাল ভিডিয়ো

Kosovo Prime Minister egg attack:  নিজের আসন ছেড়ে সোজা প্রধানমন্ত্রীর দিকে এগিয়ে যান বিরোধী দলের এক সাংসদ। এরপর ডিম ছুঁড়তে শুরু করেন তিনি!পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন নিরাপত্তারক্ষী ও অন্য সাংসদরা। স্থগিত হয়ে যায় অধিবেশন।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 10, 2026, 12:01 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:03 AM IST
নিশানায় প্রধানমন্ত্রী, সংসদেও এবার 'ডিম থেরাপি'! ভাইরাল ভিডিয়ো
Image Credit: সংসদের প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে ডিম!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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