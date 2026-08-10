নিশানায় প্রধানমন্ত্রী, সংসদেও এবার 'ডিম থেরাপি'! ভাইরাল ভিডিয়ো

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিশানায় খোদ প্রধানমন্ত্রী। সংসদেও এবার 'ডিম থেরাপি'! একে পর এক ডিমের আঘাতে রীতিমতো হলুদ হয়ে গেল প্রধানমন্ত্রী পোশাক। সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল ভিডিয়ো। তবে ভারতে নয়, ঘটনাটি ঘটেছে কসোভোতে।
দেশের নতুন প্রেসিডেন্ট কে হবেন? আলোচনা চলছি সংসদে। সামনে সারিতেই বসেছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী আলবিন কুর্তি। জানা গিয়েছে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য আরও খানিকটা সময় চান তিনি। এরপর নিজের আসন ছেড়ে সোজা প্রধানমন্ত্রীর দিকে এগিয়ে যান বিরোধী দলের এক সাংসদ। এরপর ডিম ছুঁড়তে শুরু করেন তিনি!পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন নিরাপত্তারক্ষী ও অন্য সাংসদরা। স্থগিত হয়ে যায় অধিবেশন।
কসোভোয় প্রেসিডেন্ট-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপর্ণ পদে নিয়োগের জন্য বিরোধীদেরও সমর্থন প্রয়োজন। ভোটের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তি সরকার গঠন। তারপর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সময় ২ মাস। নির্ধারিত সময়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন না হলে ফের সংসদীয় ভোট! বিরোধীদের ধারণা, আরও একটি নির্বাচন এড়াতে কুর্তি আলোচনার জন্য অতিরিক্ত সময় চেয়েছেন। তবে বিরোধী সাংসদরা এই আবেদনের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।