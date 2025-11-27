English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Imran Khan Death News: ইমরান ইস্যুতে বড় আপডেট! মৃত্যু হয়নি জেল জানালেও এবার বিক্ষোভে সামিল আফ্রিদি...

Afridi wants to meet Imran Khan: আফ্রিদি আরও বলেন যে, ইমরান এবং তাঁর সমর্থকদের মধ্যে কোনও সাক্ষাৎ না হওয়ায় তাঁর সুস্থতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে এবং তাঁর দল কেবল তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানতে চায়।

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 27, 2025, 09:40 PM IST
Imran Khan Death News: ইমরান ইস্যুতে বড় আপডেট! মৃত্যু হয়নি জেল জানালেও এবার বিক্ষোভে সামিল আফ্রিদি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আদিয়ালা জেলের বাইরে জড়ো হয়েছেন খাইবার পাখতুনখাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী ও পিটিআই সমর্থকরা

Add Zee News as a Preferred Source

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের (Imran Khan) স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়ার মধ্যে, খাইবার পাখতুনখাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদি এবং তেহরিক-ই-ইনসাফ (TET) (PTI) দলের হাজার হাজার সমর্থক বৃহস্পতিবার রাওয়ালপিন্ডির আডয়ালা জেলের (Adiala Jail) বাইরে জড়ো হয়েছেন।

খাইবার পাখতুনখাওয়া (KP) প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদি কারাবন্দী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করার অনুমতি চেয়ে আডয়ালা জেলের বাইরে ধর্না দেন।

ইমরান খানের স্বাস্থ্য নিয়ে জল্পনা বাড়তে থাকায়, হাজার হাজার পিটিআই সমর্থকও আডয়ালা জেলের বাইরে জড়ো হয়ে তাঁর গ্রেফতারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করেন। পাঞ্জাব পুলিস যখন আফ্রিদিকে ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করতে বাধা দেয়, তখন আফ্রিদি বলেন, 'যান এবং তাদের বলুন যে, খাইবার পাখতুনখাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী ইমরান খানের সাথে দেখা করতে এসেছেন। জেলের ভেতরে কে বসে আছে—কর্নেল না জেলার?'

আফ্রিদি আরও বলেন যে, ইমরান এবং তাঁর সমর্থকদের মধ্যে কোনও সাক্ষাৎ না হওয়ায় তাঁর সুস্থতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে এবং তাঁর দল কেবল তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানতে চায়।

জেল কর্তৃপক্ষের বিবৃতি ও পরিবারের উদ্বেগ

এর আগে, আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষ ইমরান খানের মৃত্যুর গুজব অস্বীকার করে জানায় যে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) সুপ্রিমো 'সুস্থ আছেন' এবং তাঁকে জেল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়নি। স্থানীয় মিডিয়াকে উদ্ধৃত করে তারা বলেছে, 'আদিয়ালা জেল থেকে তাঁকে স্থানান্তরিত করার খবরের কোনো সত্যতা নেই। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং সম্পূর্ণ চিকিৎসা সহায়তা পাচ্ছেন।'

 পিটিআই ইমরান খানকে নিয়ে ছড়ানো গুজব সম্পর্কে সরকারের কাছে স্পষ্টীকরণ চেয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের কাছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের মধ্যে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানিয়েছে। খানের বোনেরা অভিযোগ করেছেন যে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে তাঁদেরকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসবাদ সহ একাধিক মামলায় অভিযুক্ত এই ক্রিকেটার-রাজনীতিবিদ ইমরান খান ২০২৩ সালের আগস্ট মাস থেকে জেলে আছেন। বর্তমানে তিনি রাওয়ালপিন্ডির উচ্চ নিরাপত্তা সম্পন্ন আদিয়ালা জেলে বন্দি। গত মাসে, তাঁর দল দাবি করেছিল যে তাঁকে 'একাকী কারাবাসে' রাখা হয়েছে এবং তাঁর সেলের দরজা সব সময় বন্ধ থাকে।

ইমরান খানের বোনেদের উপর 'হামলা'

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বোন আলেমা খান (Aleema Khan) বলেন যে তাঁকে 'কমপক্ষে ছয় সপ্তাহ ধরে বিচ্ছিন্ন' করে রাখা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মঙ্গলবার সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ে পরিবারের সদস্যদের বাধা দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, 'তারা সব বিষয়ে আদালতের অবমাননা করছে। বিচার ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। ভালো বিচারক আছেন, কিন্তু তাঁদের স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নেওয়া হয়েছে।"

আলেমা খান বলেন, 'প্রায় তিন থেকে চার সপ্তাহ আগে তাঁর শেষ পারিবারিক সাক্ষাতের সময় তিনি অত্যন্ত ভালো ছিলেন। তিনি বলেন, তারা দাবি করতে পারবে না যে তিনি বার্ধক্য বা অসুস্থতায় মারা গেছেন। সমস্যা হলো: আমরা এখন তাঁর স্বাস্থ্য কিভাবে নিশ্চিত করব? যেহেতু আমরা তিন সপ্তাহ ধরে তাঁর সাথে দেখা করিনি এবং কারো প্রবেশাধিকার নেই, তাই আমরা জানব কী ভাবে যে তিনি ঠিক আছেন?"

পিটিআই দাবি করেছে, মঙ্গলবার খানের তিন বোনকে পুলিস 'বর্বরোচিতভাবে আক্রমণ' করে, কারণ তাঁরা ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছিলেন। দলটি অভিযোগ করে যে এক মাস ধরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ায় বোনেরা জেলের বাইরে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় পুলিশ কর্মীরা তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নৃশংসভাবে হামলা করে।

পাঞ্জাব পুলিসের প্রধান উসমান আনোয়ারকে লেখা এক চিঠিতে ইমরানের বোনদের একজন, নুরিন নিয়াজি, বলেন যে এই বিক্ষোভ ছিল 'উসকানিমুক্ত, বর্বর এবং সুপরিকল্পিতভাবে পুলিস কর্তৃক পরিচালিত'।

নুরিন নিয়াজি আরও বলেন, 'আমরা তাঁর স্বাস্থ্যের উদ্বেগে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করছিলাম। আমরা রাস্তা অবরোধ করিনি বা জনসাধারণের চলাচলে বাধা দিইনি, বা কোনো বেআইনি আচরণে যুক্ত হইনি। তবুও, কোনো সতর্কতা বা উসকানি ছাড়াই এলাকার রাস্তার আলো হঠাৎ করে নিভিয়ে দেওয়া হয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটনাস্থলকে অন্ধকারে ঢেকে দেয়। এর পরেই পাঞ্জাব পুলিশ কর্মীদের দ্বারা একটি বর্বর এবং সুপরিকল্পিত আক্রমণ চালানো।

আরও পড়ুন: Cyclone Ditwah Update: সেনিয়ারের পর এবার ধেয়ে আসছে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'দিতোয়া'! ফুঁসছে বঙ্গোপসাগর... আর ১২ ঘণ্টায় সব ওলটপালট?

আরও পড়ুন: Imran Khan death News: পাকিস্তানের জেলে বন্দি ইমরান খানকে খুন করা হয়েছে, দায়ী মুনির! বড় খবর ফাঁস করল কাবুলের মিডিয়া...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Imran KhanImran Khan death newsAfgan MediaPak JailRawalpindi Jailasim munirImran Khan SistersKhyber Pakhtunkhwa CM AfridiAdiala courtPTI agitation
পরবর্তী
খবর

Adolf Hitler Set to Return: আফ্রিকার শাসক হয়ে ফিরছেন 'অ্যাডলফ হিটলার'! গল্প নয়, সত্যি! একবার ক্লিক করে শুধু দেখুন...অবিশ্বাস্য!
.

পরবর্তী খবর

Smriti Mandhana Wedding: ৪ দিন আগেই চুমু এক মহিলাকে! বিয়ের দিন সকালে পালিয়ে যান পলাশ মুচ্ছল!...