English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Durga Puja 2025: ইউকে-তে কুমোরটুলি! বিলেতের মাটিতেই তৈরি হয়েছে নতুন দুর্গা প্রতিমা

Uk Durga Puja 2025: বিলেতের মাটিতে প্রথমবার গড়ে উঠছে আস্ত এক দুর্গা প্রতিমা, যা সরাসরি ইউকে-তেই তৈরি করা হচ্ছে। এই অভিনব উদ্যোগটি নিয়েছে ওয়ারউইকশায়ার সর্বজনীন নামক একটি অলাভজনক সংস্থা, যারা মূলত বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করে। সাধারণত বিদেশ থেকে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু এবার তাঁরা প্রতিমা তৈরির ঐতিহ্যকেই বিলেতের বুকে তুলে ধরছেন।

রজত মণ্ডল | Updated By: Sep 28, 2025, 06:02 PM IST
Durga Puja 2025: ইউকে-তে কুমোরটুলি! বিলেতের মাটিতেই তৈরি হয়েছে নতুন দুর্গা প্রতিমা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিলেতের মাটিতে প্রথমবার গড়ে উঠছে আস্ত এক দুর্গা প্রতিমা, যা সরাসরি ইউকে-তেই তৈরি করা হচ্ছে। এই অভিনব উদ্যোগটি নিয়েছে ওয়ারউইকশায়ার সর্বজনীন নামক একটি অলাভজনক সংস্থা, যারা মূলত বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করে। সাধারণত বিদেশ থেকে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু এবার তাঁরা প্রতিমা তৈরির ঐতিহ্যকেই বিলেতের বুকে তুলে ধরছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরোও পড়ুন: Durga Puja 2025: দুর পরবাসে বাঙালির প্রাণের উৎসব, জাম্বিয়াতে ৪৬ বছর ধরে পূজিত হন দশভূজা...

এই বিশেষ প্রতিমাটি তৈরি হচ্ছে একেবারে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি মেনে। প্রতিমা তৈরির প্রথম ধাপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে পলিস্টাইরিন। এটি প্রতিমার কাঠামোকে হালকা ও মজবুত করছে। এরপর মা দুর্গা ও তাঁর সঙ্গীদের আকার দিতে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে মাটির ছাঁচ। সবশেষে, প্রতিমাটি আচ্ছাদিত করা হচ্ছে পবিত্র গঙ্গামাটি দিয়ে, যা এক ঐশ্বরিক স্পর্শ নিয়ে আসছে। এরপর সুন্দর রঙে ফুটিয়ে তোলা হবে দেবীর দিব্য উপস্থিতি। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুধু প্রাচীন শিল্পশৈলীই সংরক্ষিত হচ্ছে না, বরং বিলেতের মাটিতেও বাংলার আসল রূপ ও অনুভূতি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

আরোও পড়ুন:Durga Puja 2025: ইংল্যান্ডের মিল্টন কিনস রাঙাল শান্তিনিকেতনের আলপনা...

এ বছর ওয়ারউইকশায়ার সর্বজনীন তাদের প্রথম শারদোৎসবের আয়োজন করছে "গ্রাম বাংলা" থিমের উপর ভিত্তি করে। এর মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের গ্রামাঞ্চলে তৈরি হয়েছে এক মিনি-বাংলার আবহ, যা সেখানে বাংলার সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছে। এই উদ্যোগ দুর প্রবাসে থাকা বাঙালিদের জন্য যেন এক টুকরো নস্টালজিয়া।

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Durga Puja 2025durga puja adventdurga puja startDurga Puja Pandaldurga puja date 2025Durga Puja historydurga puja significancedurga puja preparations 2025puja season begins in Bengal
পরবর্তী
খবর

Durga Puja 2025: দুর পরবাসে বাঙালির প্রাণের উৎসব, জাম্বিয়াতে ৪৬ বছর ধরে পূজিত হন দশভূজা...
.

পরবর্তী খবর

Sunjay Kapur's estate battle: 'ব্যাংক থেকে উধাও হাজার হাজার কোটি! অ্যাকাউন্ট ফাঁকা...