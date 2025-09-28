Durga Puja 2025: ইউকে-তে কুমোরটুলি! বিলেতের মাটিতেই তৈরি হয়েছে নতুন দুর্গা প্রতিমা
Uk Durga Puja 2025: বিলেতের মাটিতে প্রথমবার গড়ে উঠছে আস্ত এক দুর্গা প্রতিমা, যা সরাসরি ইউকে-তেই তৈরি করা হচ্ছে। এই অভিনব উদ্যোগটি নিয়েছে ওয়ারউইকশায়ার সর্বজনীন নামক একটি অলাভজনক সংস্থা, যারা মূলত বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করে। সাধারণত বিদেশ থেকে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু এবার তাঁরা প্রতিমা তৈরির ঐতিহ্যকেই বিলেতের বুকে তুলে ধরছেন।
এই বিশেষ প্রতিমাটি তৈরি হচ্ছে একেবারে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি মেনে। প্রতিমা তৈরির প্রথম ধাপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে পলিস্টাইরিন। এটি প্রতিমার কাঠামোকে হালকা ও মজবুত করছে। এরপর মা দুর্গা ও তাঁর সঙ্গীদের আকার দিতে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে মাটির ছাঁচ। সবশেষে, প্রতিমাটি আচ্ছাদিত করা হচ্ছে পবিত্র গঙ্গামাটি দিয়ে, যা এক ঐশ্বরিক স্পর্শ নিয়ে আসছে। এরপর সুন্দর রঙে ফুটিয়ে তোলা হবে দেবীর দিব্য উপস্থিতি। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুধু প্রাচীন শিল্পশৈলীই সংরক্ষিত হচ্ছে না, বরং বিলেতের মাটিতেও বাংলার আসল রূপ ও অনুভূতি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।
এ বছর ওয়ারউইকশায়ার সর্বজনীন তাদের প্রথম শারদোৎসবের আয়োজন করছে "গ্রাম বাংলা" থিমের উপর ভিত্তি করে। এর মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের গ্রামাঞ্চলে তৈরি হয়েছে এক মিনি-বাংলার আবহ, যা সেখানে বাংলার সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছে। এই উদ্যোগ দুর প্রবাসে থাকা বাঙালিদের জন্য যেন এক টুকরো নস্টালজিয়া।