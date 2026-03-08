Kuwait Airport Attack: প্রতিশ্রুতির কয়েক ঘণ্টায় রণক্ষেত্র: দুবাইয়ের পর ইরানের টার্গেট এবার কুয়েত, স্তব্ধ বিমানবন্দর

Kuwait Airport Attack: প্রতিশ্রুতির কয়েক ঘণ্টায় রণক্ষেত্র: দুবাইয়ের পর ইরানের টার্গেট এবার কুয়েত, স্তব্ধ বিমানবন্দর
US Iran Israel War: ইরানের প্রেসিডেন্ট শান্তিতে থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বড় ধরনের ড্রোন ও মিসাইল হামলা শুরু হয়েছে। কুয়েত বিমানবন্দর ও সৌদি আরবের তেল ক্ষেত্রগুলোতে এই হামলার জেরে উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শনিবার দুবাই এয়ারপোর্টের পর এবার টার্গেট কুয়েত বিমাবন্দরে। কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জ্বালানি ট্যাঙ্কগুলোতে ইরানের ভয়ংকর হামলা। কুয়েতের জাতীয় তেল কোম্পানি জানিয়েছে, ড্রোন হামলার কারণে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে তারা খনিজ তেল উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। দেশটির সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, আকাশসীমায় শত্রু ড্রোন ঢুকে পড়ায় তারা পালটা জবাব দিচ্ছে।
অন্যদিকে, সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কূটনৈতিক পাড়া এবং মার্কিন সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো ১৭টি ড্রোন ও ৩টি ব্যালিস্টিক মিসাইল ধ্বংস করার দাবি করেছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
অন্যদিকে, বিশ্বের দ্বিতীয় ব্যস্ততম বিমানবন্দর দুবাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হামলার আশঙ্কায় সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আকাশেই মিসাইল ধ্বংস করার সময় সেটির ধ্বংসাবশেষ পড়ে দুবাইয়ে একজন পাকিস্তানি চালকের মৃত্যু হয়েছে। আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান এক বিরল ভাষণে দেশবাসীকে জানিয়েছেন, আমিরাত এখন ‘যুদ্ধের সময়ের’ মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং তারা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবে।
কাতার, বাহরাইন ও লেবাননের চিত্র
কাতার: দেশটির ওপর ১০টি ব্যালিস্টিক মিসাইল ও দুটি ক্রুজ মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে, যার অধিকাংশই প্রতিহত করা হয়েছে।
বাহরাইন: মানামা জানিয়েছে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত তারা ১৫১টি ড্রোন ও ৯২টি মিসাইল প্রতিহত করেছে।
লেবানন: বৈরুতের একটি হোটেলে ইসরায়েলি হামলায় ৪ জন নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলের দাবি, তারা লেবাননে অবস্থানরত ইরানি রেভল্যুশনারি গার্ডের কমান্ডারদের লক্ষ্য করে এই অভিযান চালিয়েছে।
শনিবার ইরানের প্রেসিডেন্ট শান্তি ও সমঝোতার কথা বললেও কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ইরানের বিচার বিভাগীয় প্রধান সরাসরি হামলার হুমকি দেন। তিনি জানান, উপসাগরীয় দেশগুলোর যেসব এলাকা ‘শত্রুদের দখলে’ বা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, সেখানে হামলা অব্যাহত থাকবে।
