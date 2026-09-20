/বড় ধাক্কা ইমরানের, পিটিআই আন্দোলনে নামার আগেই গ্রেফতার আলিমা খান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইমরান খানের মুক্তির জন্য একটি বড়সড় আন্দোলনের তোড়জোড় শুরু করেছে পাকিস্তান তেহরিক ইনসাফ পার্টি। আর তার আগেই ইমরান খানের বোন আলিমা খানকে গ্রেফতার করেছে লাহোর পুলিস। এমাসের শুরুতেই ইসলামাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে ইমরান খানের বোনদের তাঁর দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। পাক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইনজীবী ওয়াইস ইউনুস চৌধুরী জানান, ইমরান খানের বোনরা এবং ৬ আইনজীবী আদিয়ালা জেলে ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে যান। কিন্তু তাঁদের দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে তেহরিক এর আন্দোলন প্রায় ভেস্ত যাওয়ার মুখে।
ওই গ্রেফতার নিয়ে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ সেন্ট্রাল পাঞ্জাবের তরফে আলিমা খানের গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। তাদের অভিযোগ, দেশজুড়ে দলের কর্মীদেরও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।
দলের মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার মুস্তাক এনিয়ে বলেন, ইমরান খানের বোনরা সন্ধ্যা ৬:৩০টার পরেও জেলের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্ তাদের সঙ্গে ইমরানের দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। অথচ ইসলামাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল প্রতি মঙ্গলবার ইমরান খানের সাথে তাঁর পরিবার ও আইনজীবীদের এবং প্রতি বৃহস্পতিবার দলের নেতাদের দেখা করার ব্যবস্থা করতে হবে। আদালতের সেই আদেশ অমান্য করা হচ্ছে।
জেলে ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ার পর ইমরানের বোন আলিমা বলেন, আদালত থেকে যদি বিচারই না পাওয়া যায়, তবে মানুষ রাজপথে নামা ছাড়া আর কী করবে? শুধু ইমরান খান নন, কেউই এখন ন্যায়বিচার পাচ্ছেন না। এর প্রভাব পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকের ওপর পড়বে। ওপর মহল থেকে আদেশ পাওয়ার পর আদালত রায় দিচ্ছে। মানুষ কোনো বিচার পাচ্ছে না। আল-কাদির ট্রাস্ট মামলায় ২০ মাস ধরে ইমরান খান ও বুশরা বিবির জামিনের আবেদন শুনছেনই না বিচারক সরফরাজ ডোগার। অথচ যেকোনো আইন অনুযায়ী এর শুনানি করা এবং জামিন মঞ্জুর করা উচিত ছিল। আর তোষাখানা মামলায় গত ৯ মাস ধরে কোনো শুনানিই হয়নি।
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