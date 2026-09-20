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বড় ধাক্কা ইমরানের, পিটিআই আন্দোলনে নামার আগেই গ্রেফতার আলিমা খান

Imran Khan Sister Arrested: ওই গ্রেফতার নিয়ে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ সেন্ট্রাল পাঞ্জাবের তরফে আলিমা খানের গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 20, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:56 PM IST
বড় ধাক্কা ইমরানের, পিটিআই আন্দোলনে নামার আগেই গ্রেফতার আলিমা খান

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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