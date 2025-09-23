English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
H1B Visa: H1B ভিসা ফি বৃ্দ্ধির গেরোয় বরাত খুলছে ছাঁটাই হওয়া বহু IT কর্মীর, কীভাবে...

H1B Visa: বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ছাঁটাই হওয়া কর্মীরা অনেক দক্ষ। তারা আগে থেকেই H-1B ভিসা পান, তাই নতুন লটারি ছাড়াই সহজে নতুন কোম্পানিতে যোগ দিতে পারেন  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 23, 2025, 08:49 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকায় H-1B ভিসা নিয়ম নিয়ে তোলপাড় বিশ্ব। এক্ষেত্রে সবচেয়ে মাথাব্যথা বেশি ভারতের। কারণ ট্রাম্পের দেশে যতজন মানুষ H-1B ভিসা পান তাদের সত্তর শতাংশই ভারতীয়। চিন্তার কারণ হল আমেরিকা জানিয়ে গিয়েছে নতু করে যারা H-1B ভিসার আবেদন করবেন তাদের ১ লাখ ডলার ফি দিতে হবে। ভারতীয় মুদ্রায় যা ৮৮ লাখ টাকা। ওই বিপুল পরিমাণ টাকার ভার নিতে চাইছে না বহু কোম্পানি। ফলে অনেকের চাকরি যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ষোল আনা। কিন্তু এর আবার উল্টো মতও রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন

ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন H-1B ভিসার জন্য ১ লাখ ডলার ফি বসিয়েছেন। এটি বহু কোম্পানির জন্য ব্যয়বহুল হতে পারে। তবে কিছু বিশেষজ্ঞ বলছেন, এর ফলে যেসব অভিজ্ঞ H-1B কর্মী সম্প্রতি ছাঁটাই হয়েছেন যেমন Microsoft, Oracle, Intel, AWS থেকে, তাদের আবার চাকরি পাওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

পুরনো কর্মীরা আবার ডাক পেতে পারেন

যাদের ইতিমধ্যে H-1B ভিসা রয়েছে তাদের পুনর্নিয়োগ, রিনিউ বা কোম্পানি বদলের ক্ষেত্রে এই ফি লাগবে না। তাই অনেক ছাঁটাই হওয়া কর্মী আবার ডাক পেতে পারেন।

২০২৫ সালে এখনও পর্যন্ত ১.৪৪ লাখ কর্মী ছাঁটাই

২০২৫ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ১,৪৪,৯২৬ জন IT কর্মী ছাঁটাই হয়েছেন। এমন তথ্য দিয়েছে Trueup নামের একটি ওয়েবসাইট। ২০২৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ২,৩৮,৪৬১। যারা ছাঁটাই হয়েছেন, তারা দ্রুত কাজে যোগ দিতে পারবেন

কারণ কী? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ছাঁটাই হওয়া কর্মীরা অনেক দক্ষ। তারা আগে থেকেই H-1B ভিসা পান, তাই নতুন লটারি ছাড়াই সহজে নতুন কোম্পানিতে যোগ দিতে পারেন। এতে কোম্পানির সময় ও খরচ কমে যাবে।

৬০ দিনের সময়সীমা

H-1B কর্মীরা ছাঁটাই হলে তাদের হাতে নতুন চাকরি খোঁজার জন্য মাত্র ৬০ দিন সময় থাকে। এক প্রোডাক্ট ম্যানেজার বলেন, “আমি ভাবছিলাম আমেরিকা ছাড়তে হবে, কিন্তু এখন আবার আশা জেগেছে। আমি প্রতিদিন চাকরির জন্য আবেদন করছি।”

২০২৬ সালের ভিসা লটারি সহজ হতে পারে

২০২৬ সালের ভিসা লটারি হয়তো কম প্রতিযোগিতামূলক হবে। কারণ, অনেক ছোট কোম্পানি এত টাকা ফি দিয়ে আবেদন করবে না। ফলে যাঁরা সত্যিই যোগ্য, তাঁদের সুযোগ বাড়বে।

২০২৫ সালের লটারিতে স্নাতকদের সুযোগ কম ছিল

২০২৫ সালের ভিসা লটারিতে স্নাতকদের পাস করার সম্ভাবনা ছিল ১৬.৯২% আর মাস্টার্স ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে ৩৩.৯৩%।

VisaNation বলছে, ২০২৪ সালে যেখানে প্রায় ৭.৬ লাখ আবেদন পড়েছিল, ২০২৫ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৪.৭ লাখে। ২০২৬ সালে আরও কমে গিয়ে ১.৯ থেকে ২.৩ লাখে নামতে পারে।

ফি দেওয়ার সময় সিদ্ধান্ত বদলাবে কোম্পানিগুলো

এই ১ লাখ ডলার ফি আবেদন জমা দেওয়ার সময় নয়, বরং পুরো আবেদন দাখিলের সময় লাগবে। তাই অনেক কোম্পানি আগে রেজিস্ট্রেশন করলেও, পরে ভালোভাবে ভেবে দেখবে আবেদন করবে কি না। এতে অপ্রয়োজনীয় আবেদন কমবে।

বড় কোম্পানিগুলো সুবিধা পাবে

Amazon, Meta, Google-এর মতো বড় কোম্পানিগুলো এই নিয়মে উপকৃত হতে পারে। কারণ তারা দক্ষ কর্মীর জন্য বেশি টাকা দিতে রাজি।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, Microsoft গত বছর ২,০০০ নতুন H-1B আবেদন করেছিল। এতে তাদের খরচ হয়েছিল ২০০ মিলিয়ন ডলার, যা তাদের R&D খরচের মাত্র ০.৬%। এত কম পার্সেন্ট হওয়ায়, তারা H-1B নিয়োগ কমাবে না বলেই ধারণা।

সবাই একমত নন

তবে এরকম তত্ত্বের সঙ্গে সবাই একমত নন। অভিবাসন IT প্রতিষ্ঠানের এক বিশেষজ্ঞ বলেন, সবার চাকরি পাওয়ার সুযোগ একরকম নয়। নীতিগত জটিলতা আর বেশি খরচের কারণে অনেকের জন্য চাকরি পাওয়া কঠিন হতে পারে। অনেকে আবার এমনও বলছেন, আদালত এই নিয়ম বাতিল করে দেবে, কারণ এটি আইনের পরিপন্থী।

