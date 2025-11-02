Deadly Landslides: ভয়ংকর ভারী বৃষ্টিতে ভয়াবহ ধস! আতঙ্কের কাদাস্রোত আর বন্যাজলের নীচেই গোটা এলাকা! মৃত কমপক্ষে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Deadly Landslides Kill 21 in Kenya: দেশে নয়, এবার বিদেশে। সেই ফ্ল্যাশফ্লাড! সেই বৃষ্টি, বন্যা। এবার কেনিয়ায়। বিরাট ধস নামল সেখানে। কেনিয়ার রিফ্ট ভ্যালিতে এই মারণ ধসে বহু জন মারা গিয়েছেন। বহু জন এখনও নিখোঁজ। চারিদিকে হাড়হিম দৃশ্য! এখনও বহু জায়গায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বইছে ভয়ংকর কাদাস্রোত আর ভয়াল জলধারা! উফ্!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 2, 2025, 12:23 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেনিয়ায় ল্যান্ডস্লাইড, বিরাট ধস (Landslides in Kenya)। কেনিয়ার রিফ্ট ভ্যালিতে (Rift Valley) এই মারণ ধসে অন্ততপক্ষে ২১ জন মারা গিয়েছেন। ৩০ জন এখনও নিখোঁজ। আকাশপথে তোলা ভিউ থেকে দেখা গিয়েছে হাড়হিম দৃশ্য! এখনও বহু জায়গায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বইছে ভয়ংকর কাদাস্রোত আর ভয়াল জলধারা (massive mudslides and flash flooding)।

কেনিয়ায় হড়পা

পশ্চিম কেনিয়ায় ভয়াবহ বিপর্যয়। ভারী বৃষ্টিতে সেখানে নামল হড়পা বান। ঘটল ভূমিধস। এই ধসের জেরে সেখানে কমপক্ষে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন ৩০ জনেরও বেশি। ঘটনাটি ঘটেছে, কেনিয়ার পশ্চিমে ইস্ট মারাকওয়েতে। ভারী বৃষ্টির জেরে গোটা এলাকা বিধ্বস্ত। ভয়ংকর পরিস্থিতি চারিদিকে। একাধিক জায়গা জলমগ্ন। একটানা বৃষ্টিতে ধস নেমে কমপক্ষে ২১ জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন কেনিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিপচুম্বা মুরকোমেন। তিনি এক্স হ্যান্ডলের পোস্টে জানিয়েছেন, এই মর্মান্তিক ঘটনায় ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে।  ৩০ জনেরও বেশি মানুষ এখনও নিখোঁজ।

উদ্ধার অভিযান স্থগিত
 
রাত হয়ে যাওয়ায় এবং আবহাওয়া খারাপ হয়ে পড়ায় উদ্ধার অভিযান আপাতত স্থগিত। তবে সেই কারণে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। কেনিয়ার রেড ক্রস এই অঞ্চল থেকে আকাশপথে তোলা যে ছবি শেয়ার করেছে, তা দেখলে আঁতকে উঠবেন সকলে! তাতে দেখা যাচ্ছে যে বিশাল এলাকা জুড়ে কাদা-ধস। এক্স হ্যান্ডলের পোস্টে রেডক্রস জানিয়েছে, রাতভর প্রবল বৃষ্টির পর ভূমিধস ও আকস্মিক বন্যায় চেসোঙ্গোচে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত। আকাশপথে ছবিতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র ধরা পড়েছে। 

নিরলস প্রয়াস

কেনিয়ার রেড ক্রসের টিম কেনিয়ার কেন্দ্রীয় ও জেলা সরকারগুলির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলেমিশে উদ্ধারকাজ ও ত্রাণবিলির কাজ চালাচ্ছে। আহতদের এয়ার ইভাকুয়েশন ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সহায়তা করা হচ্ছে। বন্যার জন্যে এই কাজে বিঘ্ন ঘটছে। রাস্তাঘাট বন্ধ থাকার কারণে দুর্গত এলাকার বেশ কিছু অংশে পৌঁছনো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছে।

