Shiekh Hasina: বাংলাদেশে অবাধে ঘুরছে লস্করের লোকজন, দিল্লি বিস্ফোরণে ওদের যোগ রয়েছে, দাবি হাসিনাপুত্রের

Shiekh Hasina: বাংলাদেশে অবাধে ঘুরছে লস্করের লোকজন, দিল্লি বিস্ফোরণে ওদের যোগ রয়েছে, দাবি হাসিনাপুত্রের
Bangladesh Sheikh Hasina বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল। কিন্তু হাসিনার নাগাল পায়নি বাংলাদেশ সরকার।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যাল। কিন্তু হাসিনার নাগাল পায়নি বাংলাদেশ সরকার। মায়ের প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানালেন শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়।
সংবাদসংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে জয় বলেন, লস্কর ই তৈবা-র লোকজন অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশে। এদের সঙ্গে যোগ রয়েছে সাম্প্রতিক দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে। মা যদি বাংলাদেশ ছেড়ে না যেত তাহলে জঙ্গিরা ওঁকে খুনই করে ফেলত।
শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিষয়টি উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশের সরকারের সাংবিধানিক কোনও বৈধতাই নেই। মায়ের বিচারের আগে ওরা ১৭ জন বিচারপতিকে সরিয়ে দিয়েছে। আইন বদল করেছে সংসদের অনুমতি ছাড়াই। মাকে আইনজীবী নিতে দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ সরকার মাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ করেছে। এরকম অনুরোধ করার কোনও অধিকারই নেই বাংলাদেশ সরকারের।
দিল্লির লালকেল্লা চত্ত্বরে বিস্ফোরণ নিয়ে চাঞ্চল্য়কর কথা বলেন সজীব ওয়াজেদ জয়। হাসিনাপুত্র বলেন, বাংলাদেশ কাজ করছে লস্কর ই তৈবা। তাদের লোকজন দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত। আমার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই বাংলাদেশের জঙ্গিবাদ নিয়ে উদ্বিগ্ন। এতে ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চিন্তার কারণ রয়েছে।
গতবছর বাংলাদেশে হাসিনা বিরোধী বিক্ষোভ তৈরি করার পেছেন পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই? ওয়াজেদ বলেন, বাংলাদেশে বিক্ষোভের সময়ে যেসব অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল তা এই উপমহাদেশ থেকেই সরবারহ করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে বড় সম্ভাবনা হল পাকিস্তান থেকে অস্ত্র আসার। পাশাপাশি আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের আমলে বাংলাদেশে সরকার বদলের পেছনে বিপুল টাকা খরচ করা হয়েছিল। বাংলাদেশের বিপদ হল সেখানে সন্ত্রাসবাদ ও ইসলামি কট্টরপন্থার উত্থান।
