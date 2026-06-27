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শোয়েব আখতারের ভাইয়ের শেষকৃত্যে লসকর ও 'পহেলগাঁও'-জঙ্গিদের ভিড়: বিশ্বমঞ্চে আলোড়ন, পাক-পেসারের গুপ্ত পরিচয়ে তোলপাড়

Shoaib Akhtar's brother's funeral news: ভিডিয়োটিতে দেখা গিয়েছে, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা (LeT)-র শীর্ষস্থানীয় কমাণ্ডার এবং ভারত-বিরোধী একাধিক নাশকতার মূল চক্রীরা অত্যন্ত প্রকাশ্যেই ওই শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 27, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:28 PM IST
শোয়েব আখতারের ভাইয়ের শেষকৃত্যে লসকর ও 'পহেলগাঁও'-জঙ্গিদের ভিড়: বিশ্বমঞ্চে আলোড়ন, পাক-পেসারের গুপ্ত পরিচয়ে তোলপাড়
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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