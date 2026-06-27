শোয়েব আখতারের ভাইয়ের শেষকৃত্যে লসকর ও 'পহেলগাঁও'-জঙ্গিদের ভিড়: বিশ্বমঞ্চে আলোড়ন, পাক-পেসারের গুপ্ত পরিচয়ে তোলপাড়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার শোয়েব আখতারের বড় ভাই শাহিদ আখতারের শেষকৃত্যানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তীব্র আন্তর্জাতিক বিতর্ক। গত ২৪ জুন শাহিদ আখতারের মৃত্যুর পর ইসলামাবাদের ‘এইচ-৮’ কবরস্থানে তাঁর শেষ অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া এই শেষকৃত্যের একটি ভিডিয়ো বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
ভিডিয়োটিতে দেখা গিয়েছে, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা (LeT)-র শীর্ষস্থানীয় কমাণ্ডার এবং ভারত-বিরোধী একাধিক নাশকতার মূল চক্রীরা অত্যন্ত প্রকাশ্যেই ওই শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ এবং মুম্বই হামলার (২৬/১১) মূল চক্রী হাফিজ সঈদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনা পাকিস্তানের মাটিতে জঙ্গি সংগঠনগুলির অবাধ বিচরণ ও প্রভাবকে আবারও বিশ্বের সামনে বেআব্রু করে দিয়েছে।
কালো রঙের পাঠানি স্যুট পরা সাইফুল্লাহ কসুরিকে ঘিরে সাধারণ মানুষ ও তাঁর অনুগামীদের ভিড় জমানোর দৃশ্যটি সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক তোবপাড় ফেলেছে। আরও একবার প্রমাণিত হল যে, আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও পাকিস্তানের মাটিতে কী ভাবে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভয়ঙ্কর জঙ্গিরা।
শেষকৃত্যে উপস্থিত শীর্ষ জঙ্গি নেতারা
ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো এবং গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, শোয়েব আখতারের ভাইয়ের শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন লস্কর-ই-তৈবার ডেপুটি চিফ সাইফুল্লাহ কসুরি। ভারতের নিরাপত্তা সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই কসুরিই ছিল ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার মূল হোতা বা মাস্টারমাইন্ড।
এই হামলায় ২৫ জনেরও বেশি নিরীহ পর্যটকের মৃত্যু হয়েছিল। কসুরি ছাড়াও শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে লস্করের রাজনৈতিক শাখা হিসেবে পরিচিত ‘পাকিস্তান মরকজি মুসলিম লীগ’ (PMML)-এর সভাপতি ইনান-উর-রহমান এবং লস্কর প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ সঈদের ছেলে তালহা সঈদকে।
এমনকি সম্প্রতি প্রকাশিত এক ভিডিয়োতে এই জঙ্গি ভারতকে সমুদ্রপথে আবার ২৬/১১-এর মতো হামলার হুমকি দিয়েছিল। ভাইরাল ভিডিয়োতে কসুরি স্পষ্ট স্বীকার করেছে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী পর্দার আড়াল থেকে লস্কর ও পিএমএমএল-এর মতো সংগঠনগুলিকে পূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক সাহায্য জোগায়। পাক সেনার বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক কর্মসূচিতেও তার অবাধ যাতায়াত রয়েছে।
আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ নিষেধাজ্ঞা এড়াতে হাফিজ সঈদ তার আগের সংগঠন ‘জামাত-উদ-দাওয়া’ (JuD) ও ‘মিল্লি মুসলিম লীগ’ (MML)-এর নাম বদলে এই ছদ্মবেশী রাজনৈতিক দল (PMML) গঠন করেছিল, যারা ২০২৪ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনেও অংশ নিয়েছিল।
ভারতের প্রত্যাঘাত ও কসুরির হুমকি
পহেলগাঁও হামলার পর ভারত হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। ভারত কড়া পদক্ষেপ হিসেবে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করে এবং ‘অপারেশন সিন্দুর’ (Operation Sindoor) এর মতো বড় পদক্ষেপ নেয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।
পাকিস্তানের মুরিদকেতে অবস্থিত লস্করের মূল সদর দফতর-সহ রাওয়ালপিন্ডি ও সুক্কুরের একাধিক জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়। এই হামলায় কোণঠাসা হয়ে পড়ার পর থেকেই সাইফুল্লাহ কসুরি ভারতের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষোদ্গার করে চলেছে।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত একটি ভিডিয়োতে কসুরি ভারতকে সমুদ্রপথে আরও একটি ‘২৬/১১’ ধাঁচের হামলার হুমকি দেয় এবং ভারতের জল চুক্তি বাতিলের পদক্ষেপকে ‘জল সন্ত্রাস’ বলে আখ্যা দেয়।
পাক সেনার প্রচ্ছন্ন মদত ফাঁস
একটি ভাইরাল ভিডিয়োতে কসুরি নিজেই স্বীকার করেছে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী জঙ্গি সংগঠনগুলোকে পর্দার আড়াল থেকে সম্পূর্ণ মদত দেয়। তাকে প্রায়শই পাক সেনার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং নিহত পাক সেনাদের শেষকৃত্যের জানাজা পড়ানোর দায়িত্বও দেওয়া হয়।
নতুন উদ্বেগ কী:
যদিও এই দাহ অনুষ্ঠানে লস্কর নেতাদের উপস্থিতির পিছনে প্রাক্তন ক্রিকেটার শোয়েব আখতারের কোনও ব্যক্তিগত ভূমিকা বা সংযোগের প্রমাণ মেলেনি, তবে পাকিস্তানের সমাজ, রাজনীতি এবং প্রশাসনের অন্দরে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনগুলির যে গভীর প্রভাব ও অবাধ যাতায়াত রয়েছে, তা এই ঘটনার মাধ্যমে আবারও বিশ্ব মঞ্চে প্রমাণিত হল।
ভারতের গোয়েন্দা সূত্রের খবর, ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের ধ্বংসাত্মক অভিযানের পর লস্করের মতো গোষ্ঠীগুলি পাকিস্তানের আশ্রয়ে পুনরায় নিজেদের শক্তি গোছানোর চেষ্টা করছে, যার স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা গেল ইসলামাবাদের এই প্রকাশ্য সমাবেশে। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া এই ভিডিয়ো প্রমাণ করে যে পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদ ও রাজনীতি কী ভাবে হাত ধরাধরি করে চলছে। ভারত ও আন্তর্জাতিক মহল এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।