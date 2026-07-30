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ব্যবসায় মন্দা, কমেছে বিক্রি! ৪০ হাজার কর্মীই খোয়াবেন চাকরি! ৮০০০-র কাছে চলে এল জরুরি নির্দেশ

Luxury Car Brand Laying Off 8000 Employees: প্রিমিয়াম গাড়ি নির্মাতা বিএমডব্লিউ ২০২৭ সালের শেষ নাগাদ ৮০০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের লক্ষ্যে তাদের জার্মান কর্মীদের প্রায় অর্ধেককে স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব দেবে বলে জানা গিয়েছে কোম্পানির একটি সূত্র থেকে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 30, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:48 PM IST
ব্যবসায় মন্দা, কমেছে বিক্রি! ৪০ হাজার কর্মীই খোয়াবেন চাকরি! ৮০০০-র কাছে চলে এল জরুরি নির্দেশ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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