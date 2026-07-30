/ব্যবসায় মন্দা, কমেছে বিক্রি! ৪০ হাজার কর্মীই খোয়াবেন চাকরি! ৮০০০-র কাছে চলে এল জরুরি নির্দেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলে যাবে ৮০০০ চাকরি! প্রিমিয়াম গাড়ি নির্মাতা বিএমডব্লিউ এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। তবে, এখনই নয়। ২০২৭ সালের শেষ নাগাদ টাকরি যাবে এই ৮০০০ কর্মীর। এই কর্মী ছাঁটাইয়ের লক্ষ্যে বিএমডব্লিউ তাদের জার্মানির কর্মীদের প্রায় অর্ধেককে স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব দেবে বলে কোম্পানির একটি সূত্র থেকেই বুধবার জানা গিয়েছে।
৪০০০০ ছাঁটাই?
কী জানিয়েছে ওই সূত্রটি? সূত্রটি জানিয়েছে, বিএমডব্লিউ-র প্রায় ৮৫০০০ স্থায়ী জার্মান কর্মীর মধ্যে প্রায় ৪০০০০ জন অক্টোবর থেকে এই ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব পাবেন এবং উৎপাদন লাইনের কর্মীরা এই ছাঁটাইয়ের আওতামুক্ত থাকবেন। ২০২৭ সালের শেষ নাগাদ কর্মী সংখ্যা চূড়ান্তভাবে প্রায় ৮০০০ জন কমানো হবে! বিএমডব্লিউ বিশ্ব জুড়ে প্রায় ১৫৪০০০ কর্মী নিয়োগ করেছে বিএমডব্লিউ।
ছয় সপ্তাহের প্ল্যান
বোর্ড এবং বিএমডব্লিউ-এর ওয়ার্কস কাউন্সিলের মধ্যে পরিকল্পনাটি নিয়ে বহুদিন ধরে আলোচনা চলেছে বলে জানা গিয়েছে। আর তার পর এই সিদ্ধান্তটি নিতে প্রায় ছয় সপ্তাহ সময় লেগেছে বলে সূত্রটি জানিয়েছে।
চিন, আমেরিকা
কেন এই লে-অফ? জানা গিয়েছে, বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রিতে মুনাফা ইদানীং নাকি কমে যাচ্ছে! মার্কিন শুল্ক এবং সর্বোপরি চিনের তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে এই জার্মান গাড়ি নির্মাতা সংস্থাটি তাদের এশটাবলিশমেন্ট কস্ট কমানোর চেষ্টা করছে।
সুবিধাজনক অবস্থায়
জানা গিয়েছে, ফোক্সভাগেন তার ১০টি ব্র্যান্ড জুড়ে ১ লক্ষ পর্যন্ত কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা বিবেচনা করেছে। এবং মার্সিডিজ-বেঞ্জেরও এই ধরনের নিজস্ব স্বেচ্ছামূলক কর্মী ছাঁটাই কর্মসূচি রয়েছে। কিন্তু তুলনায় বিএমডব্লিউ একটু ভালো অবস্থায় থেকেছে। কেননা, শুরুতেই গ্রাহকদের জন্য তারা পেট্রোল ও ডিজেল উভয় বিকল্পই চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাই ধাক্কাটা তারা একটু ভালো ভাবে সামলেছে। এজন্যই বিএমডব্লিউ এখনও পর্যন্ত তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি ভালোভাবে সামাল দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাদের বৈদ্যুতিক গাড়ির বিক্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু গত মাসে গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটির অপ্রত্যাশিতভাবে মুনাফা কমে যাওয়া তারা এ সংক্রান্ত সতর্কবার্তা জারি করে। সেখানে তারা জানায়, তীব্র প্রতিযোগিতা ও মন্থর অর্থনীতির কারণে চিনে তাদের ব্যবসা প্রত্যাশার চেয়ে অনেকটা নীচে!
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