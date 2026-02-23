Muhammed Yunus: তখতে তারেক, ক্ষমতার হাতবদলেই অশনিসংকেত? রাজনীতি ছেড়ে তড়িঘড়ি কাজে ফিরলেন বিতর্কিত ইউনূস...
Muhammed Yunus: রবিবার ঢাকার মীরপুরে নীচের কার্যালয়ে ফেরেন ইউনূস। তাঁকে দেখে দুপাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানান তাঁর অফিসের কর্মীরা
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানা ১৮ মাসের টালমাটাল সময় কাটিয়ে শেষপর্যন্ত প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ত্যাগ করলেন মহম্মদ ইউনূস। তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে বসেছেন। ফলে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাঁকে রাষ্ট্রপতি করা হবে কিনা তা নিয়ে জল্পনা শুরু রয়েছে। তবে রবিবার টানার ১৮ মাস পরে নিজের এনজিওতে ফিরলেন ইউনূস।
রবিবার ঢাকার মীরপুরে নীচের কার্যালয়ে ফেরেন ইউনূস। তাঁকে দেখে দুপাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানান তাঁর অফিসের কর্মীরা। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করেছেন তিনি। সেখানে লেখা হয়েছে, ১৮ মাস বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্ব দেওয়ার পর গত রবিবার অধ্যাপক মহম্মদ ইউনুস তাঁর আগের কর্মস্থলে ফিরে এসেছেন। সেখানে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়।
এ মাসের শেষের দিকে তিনি ঢাকার গুলশানে তাঁর নিজ বাড়িতে ফিরে যাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি সরকারি বাসভবনে ছিলেন।
১৩তম জাতীয় সংসদের অধীনে নতুন নির্বাচিত সরকার গঠনের পর, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক ইউনুস পদত্যাগ করেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর, ওই বছরের ৮ আগস্ট তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।
দেশের প্রধান উপদেষ্টা পদ ছাড়ার পর তাঁর বিদায়ী ভাষণে মহম্মদ ইউনূস বলেন, আজ থেকেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তার দায়িত্ব থেকে সরে আসছে। এখন থেকে গণতন্ত্র, বাক স্বাধীনতা ও মানুষের মৌলিক অধিকারের লালন হোক।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর অধ্যাপক ইউনূস নির্বাসন থেকে ফিরে আসেন। যুবসমাজকে 'দানবের হাত থেকে' দেশ মুক্ত করার কৃতিত্ব দেন। ৮ আগস্ট থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের হাল ধরার পর, ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নিরঙ্কুশ জয়লাভ করলে তিনি তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এর মাধ্যমে গত ৩৫ বছরের মধ্যে প্রথম পুরুষ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমান বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।
