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US-Iran War: বাঁচতে চাইলে পালাও, বাহারিনে আমেরিকার নৌসেনা ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার চালিয়ে হুমকি ইরানের

US-Iran War: এখনও পর্যন্ত বাহরিনে তাদের নৌঘাঁটির কোনও ক্ষয়ক্ষতির স্বীকার করেনি । এর জেরে ওই অঞ্চলে উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 10, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:53 AM IST
US-Iran War: বাঁচতে চাইলে পালাও, বাহারিনে আমেরিকার নৌসেনা ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার চালিয়ে হুমকি ইরানের

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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